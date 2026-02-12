https://ria.ru/20260212/vasilev-2073868170.html
"Аплодирую": Васильев высказался о дисквалификации украинца на Олимпиаде
"Аплодирую": Васильев высказался о дисквалификации украинца на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Аплодирую": Васильев высказался о дисквалификации украинца на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) совершенно законно дисквалифицировал
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) совершенно законно дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, глава организации Кирсти Ковентри последовательно проводит линию разделения спорта и политики.
Ранее организация объявила о запрете Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии. В четверг МОК
сообщил о дисквалификации скелетониста и лишении его аккредитации. В заявлении комитета говорится, что несмотря на личные встречи между МОК и Гераскевичем, в том числе с участием Ковентри
, он не рассматривал возможность какого-либо компромисса.
«
"Замечательно, МОК все сделал абсолютно правильно. Наконец-то. Я в очередной раз аплодирую Кирсти Ковентри, она молодец и последовательно отстаивает основные принципы олимпийского движения. Спорт находится вне политики, и те, кто хочет заниматься политикой, не должны участвовать в Олимпийских играх", - сказал Васильев
.
"И здесь дело не в украинском спортсмене, это должно касаться атлетов из любой страны. Тот, кто пытается втянуть спорт в политику, должен быть дисквалифицирован", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, в соревнованиях принимают участие 13 россиян.