"Аплодирую": Васильев высказался о дисквалификации украинца на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) совершенно законно дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, глава организации Кирсти Ковентри последовательно проводит линию разделения спорта и политики.

"И здесь дело не в украинском спортсмене, это должно касаться атлетов из любой страны. Тот, кто пытается втянуть спорт в политику, должен быть дисквалифицирован", - подчеркнул собеседник агентства.