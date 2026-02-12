МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пользователи . Пользователи соцсети X обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления об одобрении Европейским парламентом кредита Украине на 90 миллиардов евро.

"Вы воруете наши налоги. Мы за вас не голосовали. Вы разрушаете Европу. Вам место в тюрьме", — высказался I.E.F.

"Откуда вообще берутся все эти деньги? Почему европейцы не восстают? Ведь деньги, скорее всего, поступают из их налогов. Неужели граждане ЕС настолько слабы, чтобы позволить Урсуле и европейской клике украсть все ваши деньги на оружие?" — возмутилась sonja van den ende.

"Это преступная агрессия против России, и у вас нет поддержки европейцев, чтобы тратить на это миллиарды наших денег", — написал Snaphanen.

"90 миллиардов евро в виде кредита, когда Европа даже свою собственную экономику не может наладить. <…> Может быть, сначала стоит сосредоточиться на европейских гражданах, прежде чем выписывать Украине пустые чеки?" — задался вопросом ELDER OMORUYI.

"В течение четырех лет вы подстрекали украинцев к гибели в конфликте, в котором невозможно победить. Вы предстанете перед правосудием за свои преступления", — резюмировал FAFO.

Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.