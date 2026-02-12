Рейтинг@Mail.ru
"Пора в тюрьму". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
08:21 12.02.2026 (обновлено: 09:33 12.02.2026)
"Пора в тюрьму". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Пользователи соцсети X обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления об одобрении Европейским парламентом кредита Украине... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина
европа
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления об одобрении Европейским парламентом кредита Украине на 90 миллиардов евро.
"Вы воруете наши налоги. Мы за вас не голосовали. Вы разрушаете Европу. Вам место в тюрьме", — высказался I.E.F.
"Откуда вообще берутся все эти деньги? Почему европейцы не восстают? Ведь деньги, скорее всего, поступают из их налогов. Неужели граждане ЕС настолько слабы, чтобы позволить Урсуле и европейской клике украсть все ваши деньги на оружие?" — возмутилась sonja van den ende.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 15:50
"Это преступная агрессия против России, и у вас нет поддержки европейцев, чтобы тратить на это миллиарды наших денег", — написал Snaphanen.
"90 миллиардов евро в виде кредита, когда Европа даже свою собственную экономику не может наладить. <…> Может быть, сначала стоит сосредоточиться на европейских гражданах, прежде чем выписывать Украине пустые чеки?" — задался вопросом ELDER OMORUYI.
"В течение четырех лет вы подстрекали украинцев к гибели в конфликте, в котором невозможно победить. Вы предстанете перед правосудием за свои преступления", — резюмировал FAFO.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В ЕК призвали превратить Европу в оборонного гиганта
10 февраля, 14:20
Накануне Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Голосование ЕП стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СМИ: глава ЕК смягчила позицию по созданию нового разведывательного органа
10 февраля, 09:03
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
