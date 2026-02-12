По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав МО стран организации заверил, что по Украине не будет повторения Будапештского меморандума или минских соглашений 2014–2015 годов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".