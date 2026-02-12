Рейтинг@Mail.ru
По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО
19:18 12.02.2026
По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО
По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО - РИА Новости, 12.02.2026
По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО
2026-02-12T19:18:00+03:00
2026-02-12T19:18:00+03:00
в мире, украина, россия, минск, марк рютте, франсуа олланд, ангела меркель, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Минск, Марк Рютте, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, НАТО, Мирный план США по Украине
По Украине не будет повторения Будапештского меморандума, заверили в НАТО

Рютте: по Украине не будет повторения минских соглашений

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте
Генсек НАТО Марко Рютте
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания глав МО стран организации заверил, что по Украине не будет повторения Будапештского меморандума или минских соглашений 2014–2015 годов.
"Война должна быть завершена так, чтобы Украина могла двигаться вперёд как суверенное государство с гарантиями безопасности, такими, чтобы (президент РФ Владимир) Путин никогда больше не попытался напасть на Украину. Никакого повторения Будапешта, никакого повторения Минска 2014–2015 годов - с надёжной безопасностью", - сказал он.
Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления с новым главы МО Украины Михаилом Федоровым. 12 февраля 2026
Генсек НАТО признал успехи России на Украине
Вчера, 15:19
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины
11 февраля, 18:26
 
В миреУкраинаРоссияМинскМарк РюттеФрансуа ОлландАнгела МеркельНАТОМирный план США по Украине
 
 
