15:59 12.02.2026
Чеферин заявил, что позиция УЕФА по России не изменилась
1920
1920
true
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса сообщил, что позиция организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась.
Конгресс УЕФА прошел 12 февраля в Брюсселе. Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
"Я слышал, что он сказал. Думаю, что история стала слишком громкой без какого-либо повода. Он сказал, что стало слишком много ненависти, что они будут следить за ситуацией. Также он говорил о юношеском уровне, о детях, которые позднее должны получить право играть. Я не медиаэксперт, но считаю, что эта история получила слишком большую огласку", - сказал Чеферин.
"Сегодня был конгресс УЕФА, и я буду говорить только об УЕФА. Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией каждый день. Мир так быстро меняется, что следить достаточно сложно. Посмотрим, что будет в будущем. Я не могу комментировать, что делает ФИФА и правительства государств", - добавил он.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.
Футбол Александер Чеферин Международная федерация футбола (ФИФА) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино
 
