Тухель останется в сборной Англии до домашнего Евро-2028

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (The FA) продлила контракт с главным тренером национальной сборной Томасом Тухелем, сообщается на сайте организации.
Срок соглашения с Тухелем рассчитан до 2028 года. Ожидается, что немец будет руководить командой на чемпионате Европы - 2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.
«
"Я не раздумывал, когда мне предложили продолжить работу мечты. Евро-2028 станет особенным турниром, и для тренера нет ничего важнее, чем соревноваться с самыми сильными на самом высоком уровне", - приводит слова Тухеля журналист Роб Харрис в соцсети X.
Тухелю 52 года. Он тренирует сборную Англии с января 2025 года. Под его руководством национальная команда победила во всех матчах отборочного турнира чемпионата мира - 2026, где сыграет в группе L вместе со сборными Хорватии, Ганы и Панамы.
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон
Вчера, 07:56