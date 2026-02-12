Рейтинг@Mail.ru
Тухель останется в сборной Англии до домашнего Евро-2028 - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:38 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/tukhel-2073894809.html
Тухель останется в сборной Англии до домашнего Евро-2028
Тухель останется в сборной Англии до домашнего Евро-2028 - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Тухель останется в сборной Англии до домашнего Евро-2028
Футбольная ассоциация Англии (The FA) продлила контракт с главным тренером национальной сборной Томасом Тухелем, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T13:38:00+03:00
2026-02-12T13:38:00+03:00
футбол
спорт
томас тухель
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978400096_0:92:1080:700_1920x0_80_0_0_bab50d15d921a711e582ef63367b12e4.jpg
https://ria.ru/20260212/trener-2073812041.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978400096_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bc60a7fb57a784022ec7ef31e824bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, томас тухель, англия
Футбол, Спорт, Томас Тухель, Англия
Тухель останется в сборной Англии до домашнего Евро-2028

Главный тренер сборной Англии по футболу Тухель останется в команде до Евро-2028

© Соцсети сборной АнглииТомас Тухель
Томас Тухель - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Соцсети сборной Англии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (The FA) продлила контракт с главным тренером национальной сборной Томасом Тухелем, сообщается на сайте организации.
Срок соглашения с Тухелем рассчитан до 2028 года. Ожидается, что немец будет руководить командой на чемпионате Европы - 2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.
«
"Я не раздумывал, когда мне предложили продолжить работу мечты. Евро-2028 станет особенным турниром, и для тренера нет ничего важнее, чем соревноваться с самыми сильными на самом высоком уровне", - приводит слова Тухеля журналист Роб Харрис в соцсети X.
Тухелю 52 года. Он тренирует сборную Англии с января 2025 года. Под его руководством национальная команда победила во всех матчах отборочного турнира чемпионата мира - 2026, где сыграет в группе L вместе со сборными Хорватии, Ганы и Панамы.
Официальный мяч АПЛ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон
Вчера, 07:56
 
ФутболСпортТомас ТухельАнглия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала