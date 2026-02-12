Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:20 12.02.2026 (обновлено: 22:55 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/tsska-2074046076.html
ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова
ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова
Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T22:20:00+03:00
2026-02-12T22:55:00+03:00
хоккей
спорт
александр самонов
максим соркин
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
клим костин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074048395_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_d91de7edb1dbf2e5f6ebfe41e8f98385.jpg
https://ria.ru/20260210/dinamo-2073530026.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074048395_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_34f173a4b033f9d8acf66e3eb6b8eb17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр самонов, максим соркин, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), клим костин
Хоккей, Спорт, Александр Самонов, Максим Соркин, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Клим Костин
ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче КХЛ благодаря шатауту Самонова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАлександр Самонов
Александр Самонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу ЦСКА. Шайбы забросили Дмитрий Бучельников (3-я минута) и Максим Соркин (6). Голкипер ЦСКА Александр Самонов совершил 43 сейва, оформив первый в сезоне и 22-й в карьере шатаут в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
0 : 2
ЦСКА
02:03 • Дмитрий Бучельников
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
05:43 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий ЦСКА Клим Костин сыграл 100-й матч в карьере в КХЛ. Армейцы вышли вперед в сезонной серии с "красно-белыми" - 3-2.
ЦСКА, набрав 68 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" с 62 баллами располагается на шестой строчке. В следующем матче "Спартак" 15 февраля примет минское "Динамо", ЦСКА в этот же день сыграет в гостях с "Шанхайскими драконами".
В другом матче череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла "Шанхайских драконов" со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Хоккеисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ
10 февраля, 21:53
 
ХоккейСпортАлександр СамоновМаксим СоркинШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Клим Костин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала