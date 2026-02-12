ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над столичным "Спартаком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу ЦСКА. Шайбы забросили Дмитрий Бучельников (3-я минута) и Максим Соркин (6). Голкипер ЦСКА Александр Самонов совершил 43 сейва, оформив первый в сезоне и 22-й в карьере шатаут в КХЛ.
12 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
02:03 • Дмитрий Бучельников
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
05:43 • Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
Нападающий ЦСКА Клим Костин сыграл 100-й матч в карьере в КХЛ. Армейцы вышли вперед в сезонной серии с "красно-белыми" - 3-2.
ЦСКА, набрав 68 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" с 62 баллами располагается на шестой строчке. В следующем матче "Спартак" 15 февраля примет минское "Динамо", ЦСКА в этот же день сыграет в гостях с "Шанхайскими драконами".
В другом матче череповецкая "Северсталь" в гостях обыграла "Шанхайских драконов" со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ
10 февраля, 21:53