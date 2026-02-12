МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Светлое, Белицкое, Кучеров Яр, Сергеевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
