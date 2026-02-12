Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.