Трамп анонсировал визит в Китай в апреле
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле - РИА Новости, 12.02.2026
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что глава КНР Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T22:07:00+03:00
2026-02-12T22:07:00+03:00
2026-02-12T22:16:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
китай
сша
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле и ответный визит Си Цзиньпина в США