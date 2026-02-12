Рейтинг@Mail.ru
22:07 12.02.2026 (обновлено: 22:16 12.02.2026)
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле
китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

Трамп анонсировал визит в Китай в апреле и ответный визит Си Цзиньпина в США

Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в апреле планирует посетить Китай, отметив при этом, что глава КНР Си Цзиньпин позже в 2026 году совершит ответный визит в США.
"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Трамп также подчеркнул, что отношения между США и Китаем, а также его личные отношения с Си в настоящее время находятся на очень хорошем уровне.
США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP
США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP
КитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
