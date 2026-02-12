Без миллиардов и без Лукашенко: кого Трамп соберет на первый совет

На следующей неделе в Вашингтоне Дональд Трамп проведет в Институте мира имени Дональда Трампа заседание Совета мира, созданного Дональдом Трампом. Посвящено оно будет... нет, увы, не Дональду Трампу, а мирному плану по Газе, инициированному Дональдом Трампом. Если вам кажется, что тут слишком много Трампа, то вы ничего не понимаете в Дональде Трампе: Трампа много не бывает.