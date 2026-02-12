Без миллиардов и без Лукашенко: кого Трамп соберет на первый совет

На следующей неделе в Вашингтоне Дональд Трамп проведет в Институте мира имени Дональда Трампа заседание Совета мира, созданного Дональдом Трампом. Посвящено оно будет... нет, увы, не Дональду Трампу, а мирному плану по Газе, инициированному Дональдом Трампом. Если вам кажется, что тут слишком много Трампа, то вы ничего не понимаете в Дональде Трампе: Трампа много не бывает.
Если же говорить серьезно, то 19 февраля президент США собирает в американской столице первое заседание новой международной организации — того самого Совета мира, о создании которого он объявил месяц назад и чей устав был торжественно подписан в Давосе три недели назад. Трамп позвал с полсотни мировых лидеров, хотя о присоединении к Совету объявило вдвое меньшее число стран. А приедет вряд ли больше дюжины президентов и принцев. И не потому, что остальным жалко миллиарда — его, кстати, вообще не требуется вносить прямо сейчас, хотя понятно, что нет конца примитивным шуткам на тему того, как ловко Трамп решил заработать много денег. Премьеры и президенты не приедут потому, что не хотят поддерживать у Трампа иллюзию того, что он в самом деле может заменить ООН с ее Совбезом, да и вообще стать председателем земного шара. Хотя сама тема — сектор Газа и его восстановление — более чем актуальна и важна.
Лавров рассказал о позиции России по Совету мира
Вчера, 13:08
Россия даже деньги на нее дать готова трамповскому Совету — с одним только условием: их нужно взять из заблокированных в Штатах российских активов. А для этого их надо предварительно разблокировать, но Трамп пока что не может или не хочет сделать это. Поэтому Россия не будет представлена на заседании в Вашингтоне? Конечно, нет — это лишь дипломатическая уловка. Иносказательный, но однозначный ответ на этот вопрос был дан на прошлой неделе по итогам разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина — тогда в Кремле сообщили, что в ходе обмена взглядами на отношения с США выяснилось, что подходы сторон практически совпадают и "это выражается, например, в оценках инициативы президента США о создании Совета мира". А позиция Китая изначально известна — на все вопросы о том, когда же будет дан ответ на приглашение Трампа, в Пекине отвечают, что привержены делу защиты ООН и выступают против подмены международных институтов.
Никакой американоцентричной альтернативы ООН и ее Совбезу Москва и Пекин не допустят, тем более если речь идет о личном проекте Дональда Трампа. Да, отношения с ним в качестве президента США очень важны для Путина и Си, а его личную роль в деле перестройки как Соединенных Штатов, так и всего Запада русские и китайцы вообще могут оценивать очень высоко, но в остальном — ничего личного. Совет мира — пиар-проект Трампа, с помощью которого он, впрочем, попытается продвигать и вполне конкретные проекты мирного урегулирования, в первую очередь по Газе. Сама идея Совета мира вообще выросла из трамповского мирного плана по Газе — и в такой совет и Россия, и Китай могли бы войти. Но урегулирование в Газе показалось Трампу слишком мелким — и в конечном итоге он решил создать глобальный совет на все случаи жизни и конфликтов, в котором Газа вообще не упоминается, зато есть его личное руководство и право вето.
Такой "совет при Трампе" никому из серьезных игроков не интересен, а большая часть его нынешних участников относится к мусульманским государствам, которые все-таки рассчитывают использовать Трампа для решения проблемы Газы: им нужно, чтобы он давил на Нетаньяху и требовал от Израиля отвода войск и выполнения обещаний. Это будет крайне сложно сделать, но общеисламская солидарность с жителями Газы не оставляет мусульманским странам выбора: воевать за Газу с Израилем (то есть фактически с Америкой) они не могут — значит, надо договариваться с Трампом. Ради этого и в Совет мира войдешь. Если Совет действительно сумеет продвинуть процесс урегулирования и восстановления Газы — честь ему и хвала, хотя пока что шансы на это представляются очень небольшими.
Еще одна категория участников — те, кто хочет продемонстрировать Трампу свою благодарность и любовь, например, президент Аргентины Милей. А самым хитрым среди участников оказался президент Лукашенко — он сначала объявил о присоединении к Совету, а потом, получив приглашение, отказался от поездки. Дескать, поздно получили бумаги из Вашингтона, график весь расписан. И кстати — есть логистические проблемы, ведь ЕС закрыл для Белоруссии свое небо. Тут все понятно — Минск напоминает Вашингтону о европейских кознях, рассчитывая на то, что у Трампа к Европе и так много претензий, а тут еще и его гостя к нему не пускают. При этом Лукашенко отправил в Вашингтон главу МИДа, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений наладить отношения с Америкой.
Но это Белоруссия, которая с помощью Совета мира решает свои конкретные локальные задачи на западном направлении и которую сами американцы пытаются использовать для своих комбинаций в Евразии. Среди интересов же России и Китая нет ничего подобного участию в новом клубе почитателей Дональда Трампа.
Тренды глобальной политики по Трампу
5 февраля, 08:00