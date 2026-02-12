Рейтинг@Mail.ru
Боснийский защитник перешел из "Ахмата" в "Факел"
Футбол
Футбол
 
15:52 12.02.2026 (обновлено: 16:36 12.02.2026)
Боснийский защитник перешел из "Ахмата" в "Факел"
Боснийский защитник перешел из "Ахмата" в "Факел" - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Боснийский защитник перешел из "Ахмата" в "Факел"
Боснийский защитник Дарко Тодорович перешел из грозненского "Ахмата" в "Факел", сообщается в Telegram-канале воронежского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T15:52:00+03:00
2026-02-12T16:36:00+03:00
футбол
спорт
дарко тодорович
ахмат
факел
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
спорт, дарко тодорович, ахмат, факел, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Дарко Тодорович, Ахмат, Факел, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Боснийский защитник перешел из "Ахмата" в "Факел"

Защитник Тодорович перешел из "Ахмата" в клуб Первой лиги "Факел"

© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Дарко Тодорович
Дарко Тодорович - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"
Дарко Тодорович. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Боснийский защитник Дарко Тодорович перешел из грозненского "Ахмата" в "Факел", сообщается в Telegram-канале воронежского футбольного клуба.
Сумма сделки не раскрывается. Тодорович подписал с "Факелом" долгосрочный контракт и присоединился к команде на сборе в Белеке.
Тодоровичу 28 лет. Он перешел в "Ахмат" на правах аренды из "Зальцбурга" летом 2021 года, а в 2022-м подписал полноценный контракт с грозненским клубом. Всего за команду он провел 114 матчей, в которых забил два мяча и отдал восемь голевых передач.
"Ахмат" после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает восьмое место в турнирной таблице. "Факел" после 21 матча лидирует в Первой лиге.
Футбол. РПЛ. Матч Рубин - Ахмат - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Ахмат" расторг контракт с тунисским защитником
10 февраля, 11:48
 
Футбол Спорт Дарко Тодорович Ахмат Факел РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Трансферы в РПЛ
 
