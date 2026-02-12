https://ria.ru/20260212/todorovich-2073941415.html
Боснийский защитник перешел из "Ахмата" в "Факел"
Боснийский защитник Дарко Тодорович перешел из грозненского "Ахмата" в "Факел", сообщается в Telegram-канале воронежского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
