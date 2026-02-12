На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ставропольского края, который в составе вооруженной банды в 1999 году вторгся в Дагестан и участвовал в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Хасавюртовским районным судом… вынесен приговор в отношении жителя Ставропольского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)… Суд назначил участнику банды наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина в августе 1999 года, будучи несовершеннолетним, в составе вооруженной банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба участвовал во вторжении на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе боестолкновения участники банды произвели массированный обстрел с российских военнослужащих.
Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести.