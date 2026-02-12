На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ставропольского края, который в составе вооруженной банды в 1999 году вторгся в Дагестан и участвовал в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести.