Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/sud-2074052622.html
На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан
На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан - РИА Новости, 12.02.2026
На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан
Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ставропольского края, который в составе вооруженной банды в 1999 году вторгся в Дагестан и участвовал в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:48:00+03:00
2026-02-12T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
ставропольский край
республика дагестан
шамиль басаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260212/sud-2073992744.html
россия
ставропольский край
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ставропольский край, республика дагестан, шамиль басаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Ставропольский край, Республика Дагестан, Шамиль Басаев
На Ставрополье вынесли приговор участнику банды, вторгшейся в Дагестан

Житель Ставрополья получил 8 лет за нападение на военных в Дагестане в 1999

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ставропольского края, который в составе вооруженной банды в 1999 году вторгся в Дагестан и участвовал в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Хасавюртовским районным судом… вынесен приговор в отношении жителя Ставропольского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)… Суд назначил участнику банды наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина в августе 1999 года, будучи несовершеннолетним, в составе вооруженной банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба участвовал во вторжении на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе боестолкновения участники банды произвели массированный обстрел с российских военнослужащих.
Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в августе 1999 года вооруженная банда Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняла участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России в Ботлихском районе. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести.
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Суд осудил готовившего теракт на вокзале в Кабардино-Балкарии
Вчера, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСтавропольский крайРеспублика ДагестанШамиль Басаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала