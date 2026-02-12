Рейтинг@Mail.ru
Стармер осудил совладельца "МЮ" за слова о колонизации Британии - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
03:21 12.02.2026
Стармер осудил совладельца "МЮ" за слова о колонизации Британии
Стармер осудил совладельца "МЮ" за слова о колонизации Британии
в мире
великобритания
кир стармер
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Стармер осудил совладельца "МЮ" за слова о колонизации Британии

Стармер осудил совладельца "МЮ" Рэтклиффа за слова о колонизации Британии

© REUTERS / Peter NichollsКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Peter Nicholls
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил совладельца ФК "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за его слова о колонизации Британии иммигрантами.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что иммигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства.
"Оскорбительно и неправильно. Великобритания - гордая, толерантная и многообразная страна. Джим Рэтклифф должен извиниться", - написал Стармер на странице в соцсети X.
