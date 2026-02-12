https://ria.ru/20260212/starmer-2073800551.html
Стармер осудил совладельца "МЮ" за слова о колонизации Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил совладельца ФК "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за его слова о колонизации Британии иммигрантами. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
