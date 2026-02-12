Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Французский лыжник Жюль Шаппа заявил, что плохо выступил в спринтерской гонке на Олимпиаде в Италии из-за метеоризма, отметив, что недуг "отнял у него четыре года подготовки".

Во вторник проходила спринтерская гонка классическим стилем в рамках Олимпиады. Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевав седьмое олимпийское золото в карьере. Шаппа не смог выйти в полуфинал квалификации, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге.

"Я чувствовал себя совсем нехорошо, у меня болел живот. Меня немного подташнивало, и у меня были газы с конца квалификации. Мой организм медленно восстанавливается, и, возможно, это было немного рановато. Четыре года работы коту под хвост из-за гастроэнтерита. С самого старта меня тошнило. С конца квалификации я плохо себя чувствую. Симптомов уже почти нет, но как только я начинаю выкладываться, мне становится ужасно", - приводит слова Шаппа Daily Mail со ссылкой на France 2.