Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
18:49 12.02.2026
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом

Французский лыжник Шаппа объяснил неудачное выступление в спринте метеоризмом

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Французский лыжник Жюль Шаппа заявил, что плохо выступил в спринтерской гонке на Олимпиаде в Италии из-за метеоризма, отметив, что недуг "отнял у него четыре года подготовки".
Во вторник проходила спринтерская гонка классическим стилем в рамках Олимпиады. Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевав седьмое олимпийское золото в карьере. Шаппа не смог выйти в полуфинал квалификации, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге.
"Я чувствовал себя совсем нехорошо, у меня болел живот. Меня немного подташнивало, и у меня были газы с конца квалификации. Мой организм медленно восстанавливается, и, возможно, это было немного рановато. Четыре года работы коту под хвост из-за гастроэнтерита. С самого старта меня тошнило. С конца квалификации я плохо себя чувствую. Симптомов уже почти нет, но как только я начинаю выкладываться, мне становится ужасно", - приводит слова Шаппа Daily Mail со ссылкой на France 2.
Шаппа 26 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в спринте.
