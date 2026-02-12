https://ria.ru/20260212/shappa-2074007179.html
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Французский лыжник объяснил неудачное выступление на Олимпиаде метеоризмом
Французский лыжник Жюль Шаппа заявил, что плохо выступил в спринтерской гонке на Олимпиаде в Италии из-за метеоризма, отметив, что недуг "отнял у него четыре... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T18:49:00+03:00
2026-02-12T18:49:00+03:00
2026-02-12T18:49:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
италия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Французский лыжник Жюль Шаппа заявил, что плохо выступил в спринтерской гонке на Олимпиаде в Италии из-за метеоризма, отметив, что недуг "отнял у него четыре года подготовки".
Во вторник проходила спринтерская гонка классическим стилем в рамках Олимпиады. Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевав седьмое олимпийское золото в карьере. Шаппа не смог выйти в полуфинал квалификации, финишировав третьим в четвертьфинальном забеге.
"Я чувствовал себя совсем нехорошо, у меня болел живот. Меня немного подташнивало, и у меня были газы с конца квалификации. Мой организм медленно восстанавливается, и, возможно, это было немного рановато. Четыре года работы коту под хвост из-за гастроэнтерита. С самого старта меня тошнило. С конца квалификации я плохо себя чувствую. Симптомов уже почти нет, но как только я начинаю выкладываться, мне становится ужасно", - приводит слова Шаппа Daily Mail
со ссылкой на France 2.
Шаппа 26 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в спринте.