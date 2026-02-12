Рейтинг@Mail.ru
Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче олимпийского турнира
Хоккей
 
16:59 12.02.2026 (обновлено: 17:36 12.02.2026)
Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче олимпийского турнира
Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче олимпийского турнира
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Франции в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026
Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче олимпийского турнира

Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче первого тура группового этапа на ОИ

Хоккеисты сборной Швейцарии
Хоккеисты сборной Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Франции в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии.
Встреча группы А в Милане завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Дубль оформил Тимо Майер (51-я, 57-я минуты), также отличились Дамьен Риат (1) и Янис Мозер (4). Голкипер швейцарской команды Леонардо Дженони отразил все 27 бросков и оформил шатаут.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
12 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Швейцария
4 : 0
Франция
00:55 • Дамьен Риат
(Свен Андригетто, Филипп Курашев)
03:06 • Янис Жером Мозер
(Михаэль Фора)
50:08 • Тимо Майер
(Роман Йоси, Дин Кукан)
56:13 • Тимо Майер
(Янис Жером Мозер, Кевин Фиала)
В составе сборной Франции участие в игре принял нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста.
В следующем матче сборная Швейцарии 13 февраля сыграет против канадцев, а команда Франции в тот же день встретится с чехами.
Сборная Франции на олимпийском турнире заняла место сборной России, которая отстранена от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Болельщик с российским флагом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ
5 февраля, 23:46
 
