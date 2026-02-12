Рейтинг@Mail.ru
Савельев подтвердил планы запуска ВСМ в Петербург в 2028 году - РИА Новости, 12.02.2026
18:12 12.02.2026
Савельев подтвердил планы запуска ВСМ в Петербург в 2028 году
Савельев подтвердил планы запуска ВСМ в Петербург в 2028 году

© РИА НовостиДетали поезда для ВСМ между Москвой и Петербургом
Детали поезда для ВСМ между Москвой и Петербургом
© РИА Новости
Детали поезда для ВСМ между Москвой и Петербургом. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно не сбавлять темп и обеспечить запуск движения на первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург в установленные президентом России Владимиром Путиным сроки – в 2028 году, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он провел в четверг телемост с заводом "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") в городе Верхняя Пышма, который собирает российские поезда для ВСМ. Участие в мероприятии принял гендиректор группы "Синара" Виктор Леш.
«
"Важно не сбавлять темп и обеспечить запуск движения на первой линии ВСМ в установленные президентом сроки – в 2028 году. Прошу передать благодарность коллективу завода "Уральские локомотивы" за профессиональную и слаженную работу. Отдельно хочу поблагодарить своего коллегу - министра промышленности и торговли Алиханова Антона Андреевича, за обеспечение контроля и управления данной ситуацией", - сказал Савельев.
Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Сама ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ будет чуть более двух часов
2 июля 2025, 20:54
2 июля 2025, 20:54
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВиталий СавельевВладимир ПутинМихаил МишустинУральские локомотивыФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
