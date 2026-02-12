Савельев подтвердил планы запуска ВСМ в Петербург в 2028 году

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Важно не сбавлять темп и обеспечить запуск движения на первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург в установленные президентом России Владимиром Путиным сроки – в 2028 году, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.