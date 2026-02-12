Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил актуализировать профессиональные стандарты - РИА Новости, 12.02.2026
12:28 12.02.2026 (обновлено: 13:29 12.02.2026)
Путин поручил актуализировать профессиональные стандарты
2026
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Социальный навигатор, Кем стать
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля утвердить перечень видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий для того, чтобы разработать и актуализировать профстандарты, а также установить связь между различными направлениями подготовки в системе образования и видами профдеятельности в сфере труда.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе: а) утверждение перечня видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий в целях разработки и актуализации профессиональных стандартов", - сказано в документе.
Кроме того, президент поручил создать механизм, который установит взаимосвязи между профессиями, специальностями, направлениями подготовки, квалификациями в системе образования и видами профдеятельности, профессиональными квалификациями в сфере труда. Также он поручил определить понятия "квалификационные характеристики в сфере труда" и установить порядок разработки и утверждения таких характеристик.
Срок предоставления доклада - до 15 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Антон Котяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Котяков назвал самые востребованные и высокооплачиваемые профессии
11 февраля, 10:12
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейСоциальный навигаторКем стать
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
