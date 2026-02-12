Путин поручил актуализировать профессиональные стандарты

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля утвердить перечень видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий для того, чтобы разработать и актуализировать профстандарты, а также установить связь между различными направлениями подготовки в системе образования и видами профдеятельности в сфере труда.

Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих в том числе: а) утверждение перечня видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий в целях разработки и актуализации профессиональных стандартов", - сказано в документе.