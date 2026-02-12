https://ria.ru/20260212/putin-2073866608.html
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК
Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу России подготовить до 1 июля 2026 года предложения о госнаградах сельхозработников за значительный вклад в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:47:00+03:00
2026-02-12T11:47:00+03:00
2026-02-12T11:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
https://ria.ru/20251012/agroprom-2047744005.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК в 2025 г