Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/putin-2073866608.html
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК
Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу России подготовить до 1 июля 2026 года предложения о госнаградах сельхозработников за значительный вклад в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:47:00+03:00
2026-02-12T11:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
https://ria.ru/20251012/agroprom-2047744005.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК

Путин поручил подготовить предложения о госнаградах за развитие АПК в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу России подготовить до 1 июля 2026 года предложения о госнаградах сельхозработников за значительный вклад в развитие АПК в 2025 году.
"Минсельхозу России представить предложения о награждении государственными наградами Российской Федерации работников сельского хозяйства, внесших значительный вклад в развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства и достижение высоких производственно-экономических показателей в 2025 году", - говорится в тексте поручения.
Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 1 июля 2026 года. Ответственной назначена глава Минсельхоза России Оксана Лут.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Система подготовки кадров в АПК будет совершенствоваться, заявил Путин
12 октября 2025, 00:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала