Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 12.02.2026 (обновлено: 11:49 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/putin-2073865942.html
Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов
Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение квалификации в информационных технологиях и ИИ для педагогов, предусмотрев вовлечение РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:44:00+03:00
2026-02-12T11:49:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066505828.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил обеспечить повышение квалификации в ИИ для педагогов

Путин поручил повысить квалификацию педагогов в ИИ с привлечением компаний

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение квалификации в информационных технологиях и ИИ для педагогов, предусмотрев вовлечение технологических компаний.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить организацию повышения квалификации в области информационных технологий и искусственного интеллекта для педагогических работников образовательных организаций, предусмотрев формирование механизма вовлечения технологических компаний в такую работу", - говорится тексте поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, а далее - один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил создать комиссию по развитию ИИ и план его внедрения
5 января, 18:11
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала