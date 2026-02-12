Рейтинг@Mail.ru
11:40 12.02.2026
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения

Путин поздравил эндокринолога Дедова с 85-летием

Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академику РАН Ивану Дедову с 85-летием отметил его вклад в развитие медицинской науки, отечественного здравоохранения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Накануне Путин подписал указ, в котором наградил Дедова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"Ваши фундаментальные труды и исследования, инновационные методики и разработки, всемирно известная научная школа – поистине уникальный вклад в развитие передовых направлений эндокринологии, медицинской науки, отечественного здравоохранения. И конечно, важно, что своим богатым научным и практическим опытом, знаниями, новаторскими идеями и замыслами Вы щедро делитесь с молодыми коллегами", - говорится в послании.
Владимир Путин и Иван Дедов
Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы
27 мая 2025, 11:27
27 мая 2025, 11:27
 
Россия Владимир Путин Иван Дедов Российская академия наук Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
