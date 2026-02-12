https://ria.ru/20260212/putin-2073864265.html
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академику РАН Ивану Дедову с... РИА Новости, 12.02.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Путин поздравил эндокринолога Дедова с 85-летием