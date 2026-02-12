Рейтинг@Mail.ru
11:26 12.02.2026 (обновлено: 11:51 12.02.2026)
Путин поручил реорганизовать вузы и колледжи с худшими показателями
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил реорганизовать вузы и колледжи с худшими показателями

В России могут реорганизовать вузы и колледжи с худшими показателями

Студенты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять решение об актуализации программ или реорганизации не менее 2% организаций профессионального и высшего образования с худшими показателями.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить... актуализацию программ развития либо принятие решений о реорганизации не менее чем 2 процентов государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в результате ежегодной оценки их деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
Общество Россия Владимир Путин Михаил Мишустин Социальный навигатор СН_Образование
 
 
