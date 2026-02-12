Рейтинг@Mail.ru
10:33 12.02.2026 (обновлено: 10:43 12.02.2026)
Путин поздравил академика Дедова с 85-летием
2026
россия, владимир путин, иван дедов, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, Российская академия наук
Путин поздравил академика Дедова с 85-летием

Путин: Иван Дедов принадлежит к профессионалам, посвятившим себя служению делу

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Иван Дедов
Владимир Путин и Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Иван Дедов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академику РАН Ивану Дедову отметил, что тот принадлежит к замечательной плеяде настоящих профессионалов, посвятивших себя беззаветному служению делу и Родине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Накануне Путин подписал указ, в котором наградил Дедова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"Уважаемый Иван Иванович! Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем. Вы принадлежите к замечательной плеяде настоящих профессионалов и подвижников, посвятивших себя беззаветному служению избранному делу, людям, Родине", - говорится в послании.
Российский лидер пожелал академику доброго здоровья, творческой энергии и успехов.
РоссияВладимир ПутинИван ДедовРоссийская академия наук
 
 
Заголовок открываемого материала