Путин поздравил академика Дедова с 85-летием
Путин поздравил академика Дедова с 85-летием - РИА Новости, 12.02.2026
Путин поздравил академика Дедова с 85-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академику РАН Ивану Дедову... РИА Новости, 12.02.2026
россия
Путин поздравил академика Дедова с 85-летием
Путин: Иван Дедов принадлежит к профессионалам, посвятившим себя служению делу