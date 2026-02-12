Рейтинг@Mail.ru
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
15:56 12.02.2026 (обновлено: 16:10 12.02.2026)
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский
НАТО стремится не допустить создания устойчивой архитектуры международной безопасности, учитывающей интересы России и других влиятельных мировых игроков, заявил РИА Новости, 12.02.2026
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский

Полянский: НАТО стремится не допустить создания архитектуры безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. НАТО стремится не допустить создания устойчивой архитектуры международной безопасности, учитывающей интересы России и других влиятельных мировых игроков, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Альянс (НАТО - ред.) стремится не допустить создания устойчивой архитектуры международной безопасности, которая учитывала бы интересы России и других влиятельных мировых игроков", - заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Генсек НАТО признал успехи России на Украине
