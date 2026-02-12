https://ria.ru/20260212/polyanskiy-2073942291.html
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
НАТО препятствует созданию архитектуры безопасности, заявил Полянский
НАТО стремится не допустить создания устойчивой архитектуры международной безопасности, учитывающей интересы России и других влиятельных мировых игроков, заявил РИА Новости, 12.02.2026
россия
