18:19 12.02.2026
Савельев рассказал о числе поездов на ВСМ Москва — Петербург
Савельев рассказал о числе поездов на ВСМ Москва — Петербург

Савельев: 28 поездов будут ходить по ВСМ Москва — Петербург к концу 2028 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Число поездов, курсирующих по ВСМ Москва - Санкт-Петербург, до конца 2028 года составит 28, а до 2030 года вырастет до 43, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Он провел в четверг телемост с заводом "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") в городе Верхняя Пышма, который собирает российские поезда для ВСМ.
"До конца 2028 года на маршруте магистрали МоскваСанкт-Петербург будет эксплуатироваться 28 электропоездов. До 2030 года поэтапно увеличим их количество до 43", - сказал Савельев.
Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента России Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Сама ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ
7 января, 11:24
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВиталий СавельевМихаил МишустинВладимир ПутинУральские локомотивыФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
