В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде
В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде
В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде
Девятнадцатое место в супергиганте на Олимпийских играх в Италии - хороший результат для российской горнолыжницы Юлии Плешковой, заявил РИА Новости первый... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
