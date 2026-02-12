Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде
16:12 12.02.2026 (обновлено: 16:37 12.02.2026)
В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде
В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде
Девятнадцатое место в супергиганте на Олимпийских играх в Италии - хороший результат для российской горнолыжницы Юлии Плешковой, заявил РИА Новости первый... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026
спорт, юлия плешкова, дмитрий свищев, зимние олимпийские игры 2026, федерика бриньоне, софия годжа
Лыжные гонки, Спорт, Юлия Плешкова, Дмитрий Свищев, Зимние Олимпийские игры 2026, Федерика Бриньоне, София Годжа
В Госдуме оценили выступление российской горнолыжницы на Олимпиаде

Свищев: 19-е место российской горнолыжницы Плешковой на ОИ — хороший результат

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Девятнадцатое место в супергиганте на Олимпийских играх в Италии - хороший результат для российской горнолыжницы Юлии Плешковой, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Золотую медаль завоевала итальянка Федерика Бриньоне. 17 спортсменок не смогли финишировать, в том числе олимпийская чемпионка в скоростном спуске итальянка София Годжа.
"Участвовали сильнейшие горнолыжницы мира, трасса сегодня была непростой, поэтому 19-е место – это неплохой результат. И я хочу поздравить Юлю. Войти в двадцатку лучших спортсменок мира – это хорошее достижение. У Юли спортивная карьера впереди, и я надеюсь, что у нее еще будут успехи", - сказал Свищев.
Для 28-летней Плешковой это вторые Олимпийские игры. Ее лучшим результатом на соревнованиях в Пекине в 2022 году стало 10-е место в комбинации.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе еще один российский горнолыжник - Семен Ефимов.
В Госдуме ждут хороших результатов от Коростелева и Непряевой на Олимпиаде
21 января, 17:32
 
Лыжные гонкиСпортЮлия ПлешковаДмитрий СвищевЗимние Олимпийские игры 2026Федерика БриньонеСофия Годжа
 
