15:05 12.02.2026 (обновлено: 15:18 12.02.2026)
Российская горнолыжница заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде
Российская горнолыжница заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде
Российская горнолыжница заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде

Российская горнолыжница Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорнолыжница Юлия Плешкова
Горнолыжница Юлия Плешкова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Горнолыжница Юлия Плешкова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпийских играх в Италии.
Плешкова показала время 1 минута 26,32 секунды, отстав от победительницы на 2,91 секунды. Золотую медаль завоевала итальянка Федерика Бриньоне с результатом 1 минута 23,41 секунды. Серебряной медалисткой стала француженка Роман Мирадоли (отставание - 0,41 секунды). Бронзу получила австрийка Корнелия Хюттер (+0,52).
17 спортсменок не смогли финишировать, в том числе олимпийская чемпионка в скоростном спуске итальянка София Годжа.
Бриньоне 35 лет. Для итальянки это первое золото Олимпиады. Также в ее активе серебро и две бронзы.
Для 28-летней Плешковой это вторые Олимпийские игры. Лучшим ее результатом на соревнованиях в Пекине в 2022 году стало десятое место в комбинации.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян, в том числе еще один российский горнолыжник - Семен Ефимов.
СпортЮлия ПлешковаЗимние Олимпийские игры 2026Федерика БриньонеКорнелия ХюттерСофия ГоджаГорнолыжный спорт
 
