Российская горнолыжница заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпийских играх в Италии.

Бриньоне 35 лет. Для итальянки это первое золото Олимпиады. Также в ее активе серебро и две бронзы.