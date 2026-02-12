Рейтинг@Mail.ru
Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 12.02.2026 (обновлено: 17:59 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/pihler-2073881884.html
Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде
Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что высказывание экс-тренера сборной России шведа Вольфганга Пихлера о... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T12:46:00+03:00
2026-02-12T17:59:00+03:00
спорт
вольфганг пихлер
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/04/1551280440_0:436:2652:1928_1920x0_80_0_0_f72d6148fc49eb224d6fa11eaba42245.jpg
https://ria.ru/20260212/vasilev-2073868170.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/04/1551280440_0:59:2652:2048_1920x0_80_0_0_74bc0fba82565a9002b33c76c5d43ce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вольфганг пихлер, зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев
Спорт, Вольфганг Пихлер, Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде

Васильев назвал Пихлера лицемером после слов против участия россиян в Олимпиаде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВольфганг Пихлер
Вольфганг Пихлер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вольфганг Пихлер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что высказывание экс-тренера сборной России шведа Вольфганга Пихлера о нежелательности участия спортсменов страны в Олимпийских играх является проявлением лицемерства и конъюнктурности.
Пихлер ранее заявил sports.ru, что российские спортсмены не должны принимать участия в Олимпиадах, пока продолжается СВО. Специалист работал с женской сборной России по биатлону в 2011-2014 годах.
«
"Пихлер – еще один лицемер, я был о нем лучшего мнения. Я думал, что он справедливый человек, а он оказался очередной лицемер и конъюнктурщик. Уверен, когда все закончится и выяснится вся ложь про российский спорт, он точно так же переформатируется и переобуется", - сказал Васильев.
"И уже будет говорить, что надо было допускать российских спортсменов. Это сейчас такая общая западная конъюнктура, они смотрят туда, куда дует ветер. Пихлер – очередной флюгер", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Аплодирую": Васильев высказался о дисквалификации украинца на Олимпиаде
Вчера, 11:51
 
СпортВольфганг ПихлерЗимние Олимпийские игры 2026Дмитрий Васильев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала