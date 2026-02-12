https://ria.ru/20260212/pihler-2073881884.html
Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что высказывание экс-тренера сборной России шведа Вольфганга Пихлера о нежелательности участия спортсменов страны в Олимпийских играх является проявлением лицемерства и конъюнктурности.
Пихлер
ранее заявил sports.ru, что российские спортсмены не должны принимать участия в Олимпиадах, пока продолжается СВО. Специалист работал с женской сборной России
по биатлону в 2011-2014 годах.
«
"Пихлер – еще один лицемер, я был о нем лучшего мнения. Я думал, что он справедливый человек, а он оказался очередной лицемер и конъюнктурщик. Уверен, когда все закончится и выяснится вся ложь про российский спорт, он точно так же переформатируется и переобуется", - сказал Васильев
.
"И уже будет говорить, что надо было допускать российских спортсменов. Это сейчас такая общая западная конъюнктура, они смотрят туда, куда дует ветер. Пихлер – очередной флюгер", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.