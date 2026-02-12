Васильев назвал Пихлера лицемером после слов о россиянах на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что высказывание экс-тренера сборной России шведа Вольфганга Пихлера о нежелательности участия спортсменов страны в Олимпийских играх является проявлением лицемерства и конъюнктурности.

"И уже будет говорить, что надо было допускать российских спортсменов. Это сейчас такая общая западная конъюнктура, они смотрят туда, куда дует ветер. Пихлер – очередной флюгер", - добавил собеседник агентства.