Дело о теракте возбудили после поджога топливных колонок в Петербурге
Дело о теракте было возбуждено в Санкт-Петербурге после поджога топливораздаточных колонок, по подозрению в котором был задержан 16-летний подросток, сообщает... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дело о теракте было возбуждено в Санкт-Петербурге после поджога топливораздаточных колонок, по подозрению в котором был задержан 16-летний подросток, сообщает СК РФ.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД России заявила, что в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что неизвестный поджег портфель на автозаправке на Ободном канале, после чего покинул место происшествия. Через некоторое время в полицию Московского района поступило аналогичное сообщение о подобном инциденте на автозаправке на Московском проспекте. По подозрению в поджоге полиция задержала 16-летнего подростка.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в четверг неизвестные по телефону вынудили несовершеннолетнего поджечь топливораздаточные колонки в двух районах Санкт-Петербурга. В результате возгораний никто не пострадал.
Сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства произошедшего.