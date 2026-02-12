В Петербурге пять часов оперировали мальчика, пострадавшего от петарды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Медики пять часов оперировали мальчика из Ленинградской области, в руке которого взорвалась петарда, сообщил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).

СУСК РФ по Ленобласти в четверг сообщал о возбуждении уголовного дела против предпринимательницы, продавшей пиротехнику восьмилетнему ребенку, который получил травму руки после ее использования. Как уточнили в прокуратуре региона, мальчик в компании сверстников в среду купил петарду в продовольственном магазине в поселке Кузнечное.

« "Бригада скорой доставила пациента в клинику Педиатрического университета, пострадавшего незамедлительно взяли в операционную. Сложнейшее хирургическое вмешательство продлилось пять часов", - говорится в Telegram-канале СПбГПМУ.

Как уточняют медики, срабатывание петарды привело к травматической ампутации четырех пальцев (с большого по безымянный) и серьезным повреждениям мизинца. Кроме того, у пострадавшего ребенка диагностировали открытый перелом и вывих пястной кости.

По заключению специалистов Педиатрического университета, характер полученных травм исключает восстановление поврежденной руки.

"Мы постарались сохранить максимально возможный объем тканей. К сожалению, повреждения были очень серьезными, многие мягкие ткани были утрачены. При такой травме реконструировать конечность не представлялось возможным", - рассказал детский микрохирург Антон Волков, слова которого приводятся в сообщении.