США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP - РИА Новости, 12.02.2026
01:45 12.02.2026
США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP
2026-02-12T01:45:00+03:00
2026-02-12T01:45:00+03:00
в мире
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
южная корея
в мире, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Южная Корея, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
США и Китай готовы продлить торговое перемирие, сообщает SCMP

SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие на срок до года

© REUTERS / Ng Han Guan/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Ng Han Guan/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. США и Китай готовы на срок до года продлить торговое перемирие, заключенное в октябре в Южной Корее, продление может состояться в апреле, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
"США и Китай готовы продлить торговое перемирие, заключенное ими в Южной Корее, на срок до одного года, когда в начале апреля в Пекине, как ожидается, состоится встреча президента Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина", - говорится в статье.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
США направят экспертную группу в Китай для участия в совещании АТЭС
6 февраля, 22:36
Газета добавляет, что этот шаг, который официальные лица считают реалистичным и достижимым, позволит сосредоточить внимание на краткосрочных экономических выгодах октябрьской встречи, включая новые обязательства Китая по закупкам.
По словам источников, президент США Дональд Трамп 31 марта может направиться в Китай с трехдневным визитом, однако сроки все еще обсуждаются, поскольку Пекин изучает планирование с учетом праздника Цинмин, который приходится на 5 апреля.
В октябре Си Цзиньпин и Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
США рискуют уступить Китаю торговое влияние в Африке, пишет Foreign Policy
3 февраля, 16:28
 
В миреКитайСШАЮжная КореяДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
