В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге - РИА Новости, 12.02.2026
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге
Открытие визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге решит проблему очередей в посольство и никак не повлияет на статистику одобрения виз по сравнению с... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:59:00+03:00
2026-02-12T15:59:00+03:00
2026-02-12T17:01:00+03:00
Новости
ru-RU
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге
Открытие японских визовых центров в Москве и Петербурге решит проблему очередей
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Открытие визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге решит проблему очередей в посольство и никак не повлияет на статистику одобрения виз по сравнению с 2024–2025 годами, сообщает
Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.
Японские визовые центры открылись в Москве
и Санкт-Петербурге
в четверг. Ранее при подаче документов через консульство россияне не платили пошлин, однако теперь визовые центры будут брать визовый сбор. Он составит 970 рублей за каждого заявителя. В то же время для подачи документов россиянам нередко приходилось стоять в очередях по несколько часов.
"Открытие визовых центров 12 февраля 2026 года не изменит визовую политику, но решит проблему очередей в посольство: более качественная предпроверка документов на этапе приёма может даже незначительно повысить этот показатель", - рассказал Абасов.
По его словам, доля отказов при подаче документов на японскую визу составляет 2–4% и носит преимущественно технический характер. "Существенных изменений визовой политики по сравнению с 2024–2025 годами не произойдёт, а процент одобрения останется стабильно высоким - 96–98%", - уверен эксперт.
Он также рассказал, что динамика раннего бронирования на сезон цветения сакуры в марте-апреле 2026 года опережает прошлогодние показатели на 30-35%.