Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 12.02.2026 (обновлено: 17:01 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/otkrytie-2073943547.html
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге - РИА Новости, 12.02.2026
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге
Открытие визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге решит проблему очередей в посольство и никак не повлияет на статистику одобрения виз по сравнению с... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:59:00+03:00
2026-02-12T17:01:00+03:00
москва
санкт-петербург
япония
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073883518_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_6603e434508f6e62119a8fb6b2648acc.jpg
https://ria.ru/20260212/yaponiya-2073862795.html
москва
санкт-петербург
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073883518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6d80fa8e94ec996fe1035c5027422555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, япония, российский союз туриндустрии (рст), туризм
Москва, Санкт-Петербург, Япония, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм
В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге

Открытие японских визовых центров в Москве и Петербурге решит проблему очередей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОткрытие визового центра Японии на Олимпийском проспекте в Москве
Открытие визового центра Японии на Олимпийском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Открытие визового центра Японии на Олимпийском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Открытие визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге решит проблему очередей в посольство и никак не повлияет на статистику одобрения виз по сравнению с 2024–2025 годами, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.
Японские визовые центры открылись в Москве и Санкт-Петербурге в четверг. Ранее при подаче документов через консульство россияне не платили пошлин, однако теперь визовые центры будут брать визовый сбор. Он составит 970 рублей за каждого заявителя. В то же время для подачи документов россиянам нередко приходилось стоять в очередях по несколько часов.
"Открытие визовых центров 12 февраля 2026 года не изменит визовую политику, но решит проблему очередей в посольство: более качественная предпроверка документов на этапе приёма может даже незначительно повысить этот показатель", - рассказал Абасов.
По его словам, доля отказов при подаче документов на японскую визу составляет 2–4% и носит преимущественно технический характер. "Существенных изменений визовой политики по сравнению с 2024–2025 годами не произойдёт, а процент одобрения останется стабильно высоким - 96–98%", - уверен эксперт.
Он также рассказал, что динамика раннего бронирования на сезон цветения сакуры в марте-апреле 2026 года опережает прошлогодние показатели на 30-35%.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией
Вчера, 11:35
 
МоскваСанкт-ПетербургЯпонияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала