В РСТ рассказали об открытии японских визовых центров в Москве и Петербурге

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Открытие визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге решит проблему очередей в посольство и никак не повлияет на статистику одобрения виз по сравнению с 2024–2025 годами, Открытие визовых центров Японии в Москве и Санкт-Петербурге решит проблему очередей в посольство и никак не повлияет на статистику одобрения виз по сравнению с 2024–2025 годами, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.

Японские визовые центры открылись в Москве Санкт-Петербурге в четверг. Ранее при подаче документов через консульство россияне не платили пошлин, однако теперь визовые центры будут брать визовый сбор. Он составит 970 рублей за каждого заявителя. В то же время для подачи документов россиянам нередко приходилось стоять в очередях по несколько часов.

"Открытие визовых центров 12 февраля 2026 года не изменит визовую политику, но решит проблему очередей в посольство: более качественная предпроверка документов на этапе приёма может даже незначительно повысить этот показатель", - рассказал Абасов.

По его словам, доля отказов при подаче документов на японскую визу составляет 2–4% и носит преимущественно технический характер. "Существенных изменений визовой политики по сравнению с 2024–2025 годами не произойдёт, а процент одобрения останется стабильно высоким - 96–98%", - уверен эксперт.