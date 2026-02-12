Рейтинг@Mail.ru
Третьему украинцу запретили шлем с политическим лозунгом на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 12.02.2026 (обновлено: 11:07 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/olimpiada-2073851938.html
Третьему украинцу запретили шлем с политическим лозунгом на Олимпиаде
Третьему украинцу запретили шлем с политическим лозунгом на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Третьему украинцу запретили шлем с политическим лозунгом на Олимпиаде
Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать свой шлем на Олимпийских играх в Италии, усмотрев в его... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T11:05:00+03:00
2026-02-12T11:07:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
конькобежный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89118/07/891180711_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_84d8dfb1846f82531017c83a4848edd1.jpg
https://ria.ru/20260210/shlem-2073436363.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89118/07/891180711_0:0:2548:1910_1920x0_80_0_0_7f544ac2dc9d6be61a7b1f7fec7d4412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок), международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, конькобежный спорт
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Конькобежный спорт
Третьему украинцу запретили шлем с политическим лозунгом на Олимпиаде

ISU запретил украинцу выступать в шлеме с политическим лозунгом на Олимпиаде

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШорт-трек
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать свой шлем на Олимпийских играх в Италии, усмотрев в его оформлении политический подтекст, сообщает издание "Общественное".
Отмечается, что о запрете спортсмену сообщили за несколько дней до начала Олимпиады. Украинец не прошел проверку от организаторов, и в итоге ему сказали, что нужно будет изменить экипировку из-за политического лозунга. При этом решение было принято ISU, а не Международным олимпийским комитетом (МОК).
Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии, запрещающей любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах. Кроме того, за неделю до старта Игр организация также запретила украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом.
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших
10 февраля, 13:52
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз конькобежцев (ISU)Зимние Олимпийские игры 2026Конькобежный спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала