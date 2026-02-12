Третьему украинцу запретили шлем с политическим лозунгом на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать свой шлем на Олимпийских играх в Италии, усмотрев в его оформлении политический подтекст, сообщает издание "Общественное".
Отмечается, что о запрете спортсмену сообщили за несколько дней до начала Олимпиады. Украинец не прошел проверку от организаторов, и в итоге ему сказали, что нужно будет изменить экипировку из-за политического лозунга. При этом решение было принято ISU, а не Международным олимпийским комитетом (МОК).
Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии, запрещающей любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах. Кроме того, за неделю до старта Игр организация также запретила украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать в шлеме с политическим лозунгом.
