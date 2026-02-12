https://ria.ru/20260212/obrazovanie-2073859529.html
В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование
В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование - РИА Новости, 12.02.2026
В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование
Владимир Путин по итогам декабрьского заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики поручил правительству рассмотреть вопрос об... РИА Новости, 12.02.2026
россия
В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование
Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании среднего профобразования
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин по итогам декабрьского заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
"Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", — следует из перечня поручений.
Кроме того, до 30 апреля министры должны доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. Они также внесут поправки, уточняющие меры поддержки, которые учащиеся-целевики получают от заказчика. Совместно с комиссией Госсовета по направлению "Кадры" правительство обобщит опыт предоставления образования по договору целевого обучения, распространив его в регионах.
Также Путин
поручил принять меры для повышения уровня трудоустройства выпускников: они включают в себя вовлечение в эту деятельность кадровых центров "Работа России" и работодателей, внедрение передовых региональных практик в систему профориентации, а также применение цифровых технологий для координации в этой сфере.