В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование
11:25 12.02.2026 (обновлено: 22:23 12.02.2026)
В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование
Студенты в колледже. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин по итогам декабрьского заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
"Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", — следует из перечня поручений.
Путин дал поручения по подготовке кадров для российской экономики
Вчера, 11:08
Вчера, 11:08
Кроме того, до 30 апреля министры должны доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. Они также внесут поправки, уточняющие меры поддержки, которые учащиеся-целевики получают от заказчика. Совместно с комиссией Госсовета по направлению "Кадры" правительство обобщит опыт предоставления образования по договору целевого обучения, распространив его в регионах.
Также Путин поручил принять меры для повышения уровня трудоустройства выпускников: они включают в себя вовлечение в эту деятельность кадровых центров "Работа России" и работодателей, внедрение передовых региональных практик в систему профориентации, а также применение цифровых технологий для координации в этой сфере.
Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение
2 апреля 2025, 15:47
2 апреля 2025, 15:47
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбразованиеОбразование - Общество
 
 
