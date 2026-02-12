В России могут могут переименовать среднее профессиональное образование

Кроме того, до 30 апреля министры должны доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. Они также внесут поправки, уточняющие меры поддержки, которые учащиеся-целевики получают от заказчика. Совместно с комиссией Госсовета по направлению "Кадры" правительство обобщит опыт предоставления образования по договору целевого обучения, распространив его в регионах.