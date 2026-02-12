Россиян предупредили об обменниках, в которых нельзя менять валюту

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При покупке валюты, например, для зарубежной поездки, следует учитывать специфические риски, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО “Опоры России” Егор Диашов.
«
“Одним из основных является курсовая волатильность. Например, вы можете решить приобрести доллары, когда курс достиг своего пика, и в итоге потерять деньги, если после этого курс резко упадет. Это часто случается в периоды нестабильности, когда колебания могут происходить в течение нескольких часов”, — привел он пример.
Кроме того, некоторые обменные пункты могут заманивать якобы выгодным курсом, который перестает быть таковым с учетом всех скрытых сборов. Или распространяется только на большие суммы.
Много заманчивые предложений об обмене валюты встречается в мессенджерах, однако немалая часть может оказаться ложными обменниками. Например, мошенники могут просто исчезнуть с вашими деньгами. Поэтому остерегайтесь менять валюту у незнакомцев или ботов, предупредил Диашов.