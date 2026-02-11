Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
02:15 11.02.2026
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер - РИА Новости, 11.02.2026
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
О новых схемах обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры рассказала агентству "Прайм" руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Новости
технологии, telegram
Технологии, Telegram
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер

Специалист Angara MTDR Михайлова: в Telegram есть схемы обмана при обмене валют

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. О новых схемах обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры рассказала агентству "Прайм" руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова.
“Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года. Главная причина их распространения — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля”, — объяснила она.
В ход идут сценарии с созданием поддельных обменников, похожих на популярные сервисы, а также услуги от имени специально созданных ботов. Аудитория таких “псевдообменников” может достигать десятков тысяч человек, указала Михайлова.
Она предостерегла, что клиенты этих сервисов рискуют не только потерей денег, но и преследованием по закону за участие в преступных схемах по отмыванию похищенного.
