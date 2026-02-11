https://ria.ru/20260211/valyuta-2073548095.html
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
О новых схемах обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры рассказала агентству "Прайм" руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария
технологии
telegram
Россиян предупредили об обмане при обмене валюты через мессенджер
Специалист Angara MTDR Михайлова: в Telegram есть схемы обмана при обмене валют
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
О новых схемах обмана при попытке обменять валюту через популярные мессенджеры рассказала агентству "Прайм"
руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова.
«
“Мы наблюдаем рост числа мошеннических схем с обменом валют через мессенджеры, в частности, через Telegram, со второй половины 2025 года. Главная причина их распространения — заманчивый курс обмена и переход пользователей к неформальным, "удобным" финансовым сервисам, где нет строгой идентификации личности и банковского контроля”, — объяснила она.
В ход идут сценарии с созданием поддельных обменников, похожих на популярные сервисы, а также услуги от имени специально созданных ботов. Аудитория таких “псевдообменников” может достигать десятков тысяч человек, указала Михайлова.
Она предостерегла, что клиенты этих сервисов рискуют не только потерей денег, но и преследованием по закону за участие в преступных схемах по отмыванию похищенного.