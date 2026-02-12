Почему наша лыжница не в топе? Непряева вновь не взяла медаль Олимпиады

Дарья Непряева не смогла удержаться в борьбе за топ-места в олимпийской гонке с раздельным стартом на 10 км. РИА Новости Спорт рассказывает, какая драма развернулась в четверг в Валь-ди-Фьемме.

Соль на трассе

В отличие от масс-старта, где спортсмены стартуют одновременно, в раздельном старте участницы выходили по очереди, что сделало борьбу еще более тактической и напряженной.

Погода в этот день добавила свои сложности: дневное потепление привело к таянию снега, который начал превращаться в кашу. Это могло затруднить скольжение лыж и создать опасности на спусках. Однако организаторы приняли меры, посыпав трассу солью.

До гонки главными фаворитками считались шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также американка Джессика Диггинс. Карлссон в фантастической форме, но известна она своей нестабильностью — могла выдать как отличную гонку, так и провалиться. Андерссон, напротив, более устойчива, на чемпионате мира в Тронхейме она выиграла эту дистанцию классическим стилем, а на Олимпиаде совсем недавно стала серебряным призером в скиатлоне. Диггинс, несмотря на травму ребра, оставалась серьезным конкурентом в гонке, ведь для нее эта дистанция — коронная, а также единственная надежда на индивидуальное золото Олимпиады.

Норвегия выставила целую группу претенденток на медали, среди которых выделялись Астрид Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг. Кроме того, Кертту Нисканен и Криста Пярмякоскии из Финляндии не раз демонстрировали свою силу на международных соревнованиях.

Непряева тоже могла быть одной из претенденток на высокое место. В этом сезоне Дарья трижды выходила на разделки на Кубке мира, заняв 20-е, 27-е и 16-е места в различных стилях.

Для семьи Непряевых эта гонка имела особое значение. На Олимпиаде-2022 старшая сестра Дарьи, Наталья Терентьева, остановилась всего в 0,1 секунды от подиума, заняв четвертое место в разделке, что добавляло дополнительной мотивации для Дарьи.

Феноменальная Карлссон

На старте все было предсказуемо. Лидеры быстро задали темп, и, как ожидалось, на передний план вышли шведки Карлссон и Андерссон, а также другие сильнейшие спортсменки, включая Диггинс. Карлссон, как и в предыдущих гонках, с первых километров начала наращивать преимущество.

Для Дарьи старт не был легким. Она стартовала 29-й, и уже на первой отсечке 1,8 км показала 22-й результат, отстав от лидера на 13 секунд. На отметке 3,7 км двигалась на 21-й позиции, проигрывая 30 секунд лидерам. В итоге она так и финишировала 21-й, отстав от победительницы почти на две минуты. Результат вполне удовлетворительный, учитывая ее предыдущие неудачи.

На "Тур де Ски" и этапах Кубка мира она показывала схожие результаты, однако была уверенность, что это всего лишь не пик формы. К сожалению, сегодняшняя гонка продемонстрировала, что в подготовке к этому самому пику произошел небольшой просчет. Тем не менее у Дарьи впереди основная гонка на Олимпиаде — марафон, до которого целых 10 дней.

Карлссон же выиграла в четверг второе золото Олимпиады-2026, и вновь, как и в скиатлоне, сделала это с невероятным преимуществом.

© Getty Images / Alex Slitz Фрида Карлссон © Getty Images / Alex Slitz Фрида Карлссон

На втором — Андерссон. Эбба, несмотря на то что не могла тягаться с Карлссон в быстрых отрезках, смогла поддерживать стабильно высокий темп на протяжении всей гонки.

Истинной героиней дня стала Диггинс, которая, несмотря на травму — сломанное ребро, смогла вырвать бронзовую медаль. Американка стартовала, зная о своем повреждении, и несмотря на очевидный дискомфорт, не сдалась. Каждый километр давался ей все тяжелее, она вкладывалась на последних метрах, держась за ребра и борясь с болью. После финиша она рухнула на снег и долго не могла встать.