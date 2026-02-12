Рейтинг@Mail.ru
Дарья Непряева на Олимпиаде-2026: результаты гонок российской лыжницы
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
18:15 12.02.2026 (обновлено: 19:00 12.02.2026)
Почему наша лыжница не в топе? Непряева вновь не взяла медаль Олимпиады
Дарья Непряева на Олимпиаде-2026: результаты гонок российской лыжницы
Почему наша лыжница не в топе? Непряева вновь не взяла медаль Олимпиады
Дарья Непряева не смогла удержаться в борьбе за топ-места в олимпийской гонке с раздельным стартом на 10 км. РИА Новости Спорт рассказывает, какая драма... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
лыжные гонки
джессика диггинс
кертту нисканен
криста пярмякоски
фрида карлссон
хейди венг
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
2026
Аделя Зиатдинова
джессика диггинс, кертту нисканен, криста пярмякоски, фрида карлссон, хейди венг, зимние олимпийские игры 2026, авторы риа новости спорт, дарья непряева
Лыжные гонки, Джессика Диггинс, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Фрида Карлссон, Хейди Венг, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Дарья Непряева
Почему наша лыжница не в топе? Непряева вновь не взяла медаль Олимпиады

Непряева стала 21-й в гонке на 10 километров на Олимпиаде

© Getty Images / Alex Slitz
Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Alex Slitz
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Дарья Непряева не смогла удержаться в борьбе за топ-места в олимпийской гонке с раздельным стартом на 10 км. РИА Новости Спорт рассказывает, какая драма развернулась в четверг в Валь-ди-Фьемме.

Соль на трассе

В отличие от масс-старта, где спортсмены стартуют одновременно, в раздельном старте участницы выходили по очереди, что сделало борьбу еще более тактической и напряженной.
Погода в этот день добавила свои сложности: дневное потепление привело к таянию снега, который начал превращаться в кашу. Это могло затруднить скольжение лыж и создать опасности на спусках. Однако организаторы приняли меры, посыпав трассу солью.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Лыжные гонки. Тур де Ски. Женщины. Спринт
Лыжные гонки. Тур де Ски. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лыжные гонки. Тур де Ски. Женщины. Спринт
До гонки главными фаворитками считались шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также американка Джессика Диггинс. Карлссон в фантастической форме, но известна она своей нестабильностью — могла выдать как отличную гонку, так и провалиться. Андерссон, напротив, более устойчива, на чемпионате мира в Тронхейме она выиграла эту дистанцию классическим стилем, а на Олимпиаде совсем недавно стала серебряным призером в скиатлоне. Диггинс, несмотря на травму ребра, оставалась серьезным конкурентом в гонке, ведь для нее эта дистанция — коронная, а также единственная надежда на индивидуальное золото Олимпиады.
Норвегия выставила целую группу претенденток на медали, среди которых выделялись Астрид Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг. Кроме того, Кертту Нисканен и Криста Пярмякоскии из Финляндии не раз демонстрировали свою силу на международных соревнованиях.
Непряева тоже могла быть одной из претенденток на высокое место. В этом сезоне Дарья трижды выходила на разделки на Кубке мира, заняв 20-е, 27-е и 16-е места в различных стилях.
Для семьи Непряевых эта гонка имела особое значение. На Олимпиаде-2022 старшая сестра Дарьи, Наталья Терентьева, остановилась всего в 0,1 секунды от подиума, заняв четвертое место в разделке, что добавляло дополнительной мотивации для Дарьи.
© РИА Новости / Роман Кручинин
Российская лыжница Наталья Непряева
Российская лыжница Наталья Непряева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Наталья Непряева

Феноменальная Карлссон

На старте все было предсказуемо. Лидеры быстро задали темп, и, как ожидалось, на передний план вышли шведки Карлссон и Андерссон, а также другие сильнейшие спортсменки, включая Диггинс. Карлссон, как и в предыдущих гонках, с первых километров начала наращивать преимущество.
Для Дарьи старт не был легким. Она стартовала 29-й, и уже на первой отсечке 1,8 км показала 22-й результат, отстав от лидера на 13 секунд. На отметке 3,7 км двигалась на 21-й позиции, проигрывая 30 секунд лидерам. В итоге она так и финишировала 21-й, отстав от победительницы почти на две минуты. Результат вполне удовлетворительный, учитывая ее предыдущие неудачи.
© РИА Новости / Санто Стефано
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон
На "Тур де Ски" и этапах Кубка мира она показывала схожие результаты, однако была уверенность, что это всего лишь не пик формы. К сожалению, сегодняшняя гонка продемонстрировала, что в подготовке к этому самому пику произошел небольшой просчет. Тем не менее у Дарьи впереди основная гонка на Олимпиаде — марафон, до которого целых 10 дней.
Карлссон же выиграла в четверг второе золото Олимпиады-2026, и вновь, как и в скиатлоне, сделала это с невероятным преимуществом.
© Getty Images / Alex Slitz
Фрида Карлссон
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Alex Slitz
Фрида Карлссон
На втором — Андерссон. Эбба, несмотря на то что не могла тягаться с Карлссон в быстрых отрезках, смогла поддерживать стабильно высокий темп на протяжении всей гонки.
Истинной героиней дня стала Диггинс, которая, несмотря на травму — сломанное ребро, смогла вырвать бронзовую медаль. Американка стартовала, зная о своем повреждении, и несмотря на очевидный дискомфорт, не сдалась. Каждый километр давался ей все тяжелее, она вкладывалась на последних метрах, держась за ребра и борясь с болью. После финиша она рухнула на снег и долго не могла встать.
Другие фаворитки, Слинн и Венг, шли очень плотно между собой. Обе показали отличные результаты на отсечках, однако отставание от лидеров в конечном итоге было слишком велико, чтобы претендовать на подиум. Венг финишировала на пятом месте, Слинн — на четвертом.
Российский спортсмен Савелий Коростелев перед стартом скиатлона на Олимпийских играх 2026
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
8 февраля, 15:21
8 февраля, 15:21
 
Лыжные гонки, Джессика Диггинс, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Фрида Карлссон, Хейди Венг, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Дарья Непряева
 
