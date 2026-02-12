Непряева показала все, на что способна, считает Алыпов

«

"Да, не было отбора у нас в стране, но эти ребята сами завоевали свои путевки. Сами получили свой нейтральный статус и сделали все для того, чтобы поехать на Олимпийские игры. И только это уже вызывает определенное уважение к ним. И это наши русские ребята. Я точно не буду посыпать голову пеплом, поскольку не ожидал большего. Таковы реалии сегодняшнего спорта и сегодняшней жизни", - добавил собеседник агентства.