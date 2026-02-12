Рейтинг@Mail.ru
Непряева показала все, на что способна, считает Алыпов
Лыжные гонки
 
17:22 12.02.2026
Непряева показала все, на что способна, считает Алыпов
Российская лыжница Дарья Непряева показала все, на что способна на данный момент в гонке свободным стилем на 10 километров с раздельным стартом на Олимпийских... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
иван алыпов
джессика диггинс
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
лыжные гонки, дарья непряева, иван алыпов, джессика диггинс, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Иван Алыпов, Джессика Диггинс, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Непряева показала все, на что способна, считает Алыпов

Алыпов: Непряева в свою силу провела гонку на 10 км на Олимпиаде

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх
Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская лыжница Дарья Непряева показала все, на что способна на данный момент в гонке свободным стилем на 10 километров с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов.
Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд и заняла 21-е место. Победила шведка Фрида Карлссон (22.49,2), второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (отставание - 46,6 секунды), третьей - американка Джессика Диггинс (+49,7).
«
"У Даши сегодня все получилось, все замечательно. Она молодая спортсменка и маленькая во всех смыслах этого слова. И физически, и ментально. Она сегодня пробежала свою гонку и показала свой результат. И если у Даши сегодня что-то не получилось, то обязательно получится в будущем. Это мы ждем чего-то большего, ждем побед, но посмотрите, сколько всего наших спортсменов выступает на Олимпиаде", - сказал Алыпов.
«
"Да, не было отбора у нас в стране, но эти ребята сами завоевали свои путевки. Сами получили свой нейтральный статус и сделали все для того, чтобы поехать на Олимпийские игры. И только это уже вызывает определенное уважение к ним. И это наши русские ребята. Я точно не буду посыпать голову пеплом, поскольку не ожидал большего. Таковы реалии сегодняшнего спорта и сегодняшней жизни", - добавил собеседник агентства.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров. 22 февраля женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжники Непряева и Савелий Коростелев.
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Иван Алыпов, Джессика Диггинс, Зимние Олимпийские игры 2026
 
