Непряева показала все, на что способна, считает Алыпов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская лыжница Дарья Непряева показала все, на что способна на данный момент в гонке свободным стилем на 10 километров с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов.
Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 45 секунд и заняла 21-е место. Победила шведка Фрида Карлссон (22.49,2), второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (отставание - 46,6 секунды), третьей - американка Джессика Диггинс (+49,7).
"У Даши сегодня все получилось, все замечательно. Она молодая спортсменка и маленькая во всех смыслах этого слова. И физически, и ментально. Она сегодня пробежала свою гонку и показала свой результат. И если у Даши сегодня что-то не получилось, то обязательно получится в будущем. Это мы ждем чего-то большего, ждем побед, но посмотрите, сколько всего наших спортсменов выступает на Олимпиаде", - сказал Алыпов.
"Да, не было отбора у нас в стране, но эти ребята сами завоевали свои путевки. Сами получили свой нейтральный статус и сделали все для того, чтобы поехать на Олимпийские игры. И только это уже вызывает определенное уважение к ним. И это наши русские ребята. Я точно не буду посыпать голову пеплом, поскольку не ожидал большего. Таковы реалии сегодняшнего спорта и сегодняшней жизни", - добавил собеседник агентства.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, а во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв 36-е место. Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров. 22 февраля женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжники Непряева и Савелий Коростелев.