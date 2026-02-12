Рейтинг@Mail.ru
09:53 12.02.2026
Организаторы назвали даты проведения фестиваля "Спасская башня"
Организаторы назвали даты проведения фестиваля "Спасская башня"
XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2026 году пройдёт в Москве на Красной площади с 21 по 30 августа, сообщили организаторы. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:53:00+03:00
2026-02-12T09:53:00+03:00
Россия, Москва, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Фестиваль "Спасская башня" в 2026 году пройдет в Москве с 21 по 30 августа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2026 году пройдёт в Москве на Красной площади с 21 по 30 августа, сообщили организаторы.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2026 году пройдёт в Москве на Красной площади с 21 по 30 августа. Фестиваль проводится по поручению президента с 2007 года. Можно с уверенностью констатировать, что за 17 лет своей истории фестиваль перерос формат локального проекта и стал культурным явлением международного уровня", - говорится в сообщении.
"Этот яркий, масштабный творческий форум по праву считается большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни нашей страны, одним из наиболее успешных, впечатляющих проектов в области международного гуманитарного сотрудничества. Ежегодно он объединяет у стен древнего Кремля, в московских парках и скверах военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы и талантливых исполнителей из разных государств, славится одухотворённой атмосферой и зрелищностью", - приведено в релизе обращение Путина.
"Спасская башня" является не просто эффективным инструментом консолидации российского общества, но и ещё одним подтверждением для всего мира способности России справляться с любыми вызовами, стабильно развиваться и реализовывать самые смелые и масштабные проекты, несмотря на все деструктивные процессы, бушующие во внешней среде, заявили организаторы. Основная цель фестиваля остаётся неизменной — поддержка российской армии и демонстрация высочайших профессиональных навыков наших военных музыкантов.
В 2025 году в фестивале "Спасская башня" принял участие 21 коллектив из 10 стран. На Красной площади о традициях, истории, достижениях своей страны рассказали участники из России, Белоруссии, Казахстана, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Монголии, Италии, ОАЭ, Эфиопии, Буркина-Фасо, Зимбабве. Россия, как всегда, была представлена лучшими оркестрами силовых ведомств (Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии). Участниками фестиваля на Красной площади стали более 1600 военнослужащих.
Китайские красные фонари - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет в Петербурге
10 февраля, 15:05
 
