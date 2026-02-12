Организаторы назвали даты проведения фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. XVIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2026 году пройдёт в Москве на Красной площади с 21 по 30 августа, сообщили организаторы.

"Этот яркий, масштабный творческий форум по праву считается большим и по-настоящему праздничным событием в культурной жизни нашей страны, одним из наиболее успешных, впечатляющих проектов в области международного гуманитарного сотрудничества. Ежегодно он объединяет у стен древнего Кремля, в московских парках и скверах военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы и талантливых исполнителей из разных государств, славится одухотворённой атмосферой и зрелищностью", - приведено в релизе обращение Путина.