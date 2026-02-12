Рейтинг@Mail.ru
МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
14:55 12.02.2026
МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту
МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил аккредитацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, сохранив запрет на участие в соревнованиях... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
кирсти ковентри
2026
Новости
РИА Новости Спорт
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, кирсти ковентри
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Кирсти Ковентри
МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту

МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Гераскевичу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Гераскевич
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владислав Гераскевич. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил аккредитацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, сохранив запрет на участие в соревнованиях Олимпиады-2026, сообщается на сайте организации.
В четверг МОК запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии, и лишил его аккредитации. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию.
«
"В исключительном порядке после уважительного разговора со спортсменом (президент МОК) Кирсти Ковентри попросила председателя дисциплинарной комиссии МОК пересмотреть решение об аннулировании аккредитации Владислава Гераскевича на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года. Председатель удовлетворил эту просьбу. Это означает, что Гераскевич может остаться на Играх, несмотря на невозможность участвовать в соревнованиях", - отмечается в заявлении.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
11 февраля, 13:19
 
Спорт Международный олимпийский комитет (МОК) Зимние Олимпийские игры 2026 Кирсти Ковентри
 
