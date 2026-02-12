МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил аккредитацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, сохранив запрет на участие в соревнованиях Олимпиады-2026, сообщается на сайте организации.
В четверг МОК запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии, и лишил его аккредитации. Ранее, несмотря на предупреждение комитета, украинец в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию.
"В исключительном порядке после уважительного разговора со спортсменом (президент МОК) Кирсти Ковентри попросила председателя дисциплинарной комиссии МОК пересмотреть решение об аннулировании аккредитации Владислава Гераскевича на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года. Председатель удовлетворил эту просьбу. Это означает, что Гераскевич может остаться на Играх, несмотря на невозможность участвовать в соревнованиях", - отмечается в заявлении.
