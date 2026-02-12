Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 12.02.2026 (обновлено: 18:20 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/mishustin-2073973367.html
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимым вклад партии ЛДПР в развитие России. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:37:00+03:00
2026-02-12T18:20:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
правительство рф
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073956102_0:43:3177:1830_1920x0_80_0_0_c33b93d9423ea1fcd3f58f2d58e9113b.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073970806.html
https://ria.ru/20260212/zhirinovskiy-2073963849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073956102_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_eb7dae841f3aeb5ff52c066dfb6709e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, правительство рф, владимир жириновский, леонид слуцкий (политик)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, ЛДПР, Госдума РФ, Правительство РФ, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик)
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России

Мишустин назвал вклад ЛДПР в развитие России значимым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции ЛДПР
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции ЛДПР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимым вклад партии ЛДПР в развитие России.
Мишустин в четверг провел встречу с депутатами Государственной Думы от партии ЛДПР в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО
Вчера, 17:28
«
"Ваш вклад в развитие нашей страны значим", - отметил Мишустин, обращаясь к депутатам фракции.
"Фракция ЛДПР в своей работе успешно реализует в своей работе адресный подход, когда готовит предложения по мерам поддержки. Очевидно, что многие такие предложения появляются по итогам прямого общения с людьми в российских субъектах, как результат обратной связи, о которой нам постоянного говорит президент", - добавил российский премьер.
Он отметил вклад фракции и ее руководителя Леонида Слуцкого в укрепление позиций России на мировой арене. Мишустин упомянул, что уникальное политическое наследие основателя ЛДПР Владимира Жириновского продолжает вдохновлять либерал-демократов и в поиске дипломатических решений, в межпарламентских контактах.
"Фракция и вы, Леонид Эдуардович, как глава комитета по международным делам многое делаете для налаживания такого общения, что необходимо для формирования отношений с дружественными странами и для принятия нормативных актов, укрепляющих позиции нашей страны. Уверен, что ЛДПР и далее будет успешно действовать по этому важнейшему направлению", - обратился глава кабмина к Слуцкому.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием
Вчера, 17:09
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинЛДПРГосдума РФПравительство РФВладимир ЖириновскийЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала