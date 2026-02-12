Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России

"Фракция ЛДПР в своей работе успешно реализует в своей работе адресный подход, когда готовит предложения по мерам поддержки. Очевидно, что многие такие предложения появляются по итогам прямого общения с людьми в российских субъектах, как результат обратной связи, о которой нам постоянного говорит президент", - добавил российский премьер.