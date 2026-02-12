https://ria.ru/20260212/mishustin-2073973367.html
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин оценил вклад ЛДПР в развитие России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимым вклад партии ЛДПР в развитие России.
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал значимым вклад партии ЛДПР в развитие России.
Мишустин
в четверг провел встречу с депутатами Государственной Думы от партии ЛДПР
в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме
.
«
"Ваш вклад в развитие нашей страны значим", - отметил Мишустин, обращаясь к депутатам фракции.
"Фракция ЛДПР в своей работе успешно реализует в своей работе адресный подход, когда готовит предложения по мерам поддержки. Очевидно, что многие такие предложения появляются по итогам прямого общения с людьми в российских субъектах, как результат обратной связи, о которой нам постоянного говорит президент", - добавил российский премьер.
Он отметил вклад фракции и ее руководителя Леонида Слуцкого
в укрепление позиций России
на мировой арене. Мишустин упомянул, что уникальное политическое наследие основателя ЛДПР Владимира Жириновского
продолжает вдохновлять либерал-демократов и в поиске дипломатических решений, в межпарламентских контактах.
"Фракция и вы, Леонид Эдуардович, как глава комитета по международным делам многое делаете для налаживания такого общения, что необходимо для формирования отношений с дружественными странами и для принятия нормативных актов, укрепляющих позиции нашей страны. Уверен, что ЛДПР и далее будет успешно действовать по этому важнейшему направлению", - обратился глава кабмина к Слуцкому.