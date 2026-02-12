Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли соглашение с Таджикистаном о медосмотре мигрантов
22:56 12.02.2026
В Госдуму внесли соглашение с Таджикистаном о медосмотре мигрантов
В Госдуму внесли соглашение с Таджикистаном о медосмотре мигрантов
россия, таджикистан, душанбе, госдума рф
Россия, Таджикистан, Душанбе, Госдума РФ
В Госдуму внесли соглашение с Таджикистаном о медосмотре мигрантов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму межправительственное соглашение с Таджикистаном о медосвидетельствовании граждан республики для въезда на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о медицинском освидетельствовании граждан Республики Таджикистан для въезда на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, подписанное в городе Душанбе 9 октября 2025 года", - сказано в проекте федерального закона.
Отмечается, что вступление соглашения в силу будет способствовать развитию отношений между РФ и Республикой Таджикистан и обеспечит правовую основу для медицинского освидетельствования граждан Таджикистана на территории республики для въезда в Россию в целях осуществления трудовой деятельности.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Опыт Москвы по контролю за мигрантами применят в регионах, заявил Собянин
РоссияТаджикистанДушанбеГосдума РФ
 
 
