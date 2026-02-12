Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в разговоре с РИА Новости призвал россиян следить за своей речью, а не бороться с нецензурной бранью в молодежной среде.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН , председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов сообщил РИА Новости, что россияне стали чаще материться.

"Воспитание начинается в первую очередь с себя. Поэтому нужно не бороться с тем, каким языком говорит молодежь, а следить за тем, как говорим мы сами", - заявил Гуров

Глава Росмолодежи подчеркнул, что русский язык - самый уникальный и богатый.

"Ни в одном другом языке мира нет такого разнообразия форм проявления своих мыслей и чувств, как в русском языке", - отметил Гуров.