Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в разговоре с РИА Новости призвал россиян следить за своей речью, а не бороться с нецензурной бранью в молодежной среде. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в разговоре с РИА Новости призвал россиян следить за своей речью, а не бороться с нецензурной бранью в молодежной среде.
Ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН
, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов
сообщил РИА Новости, что россияне стали чаще материться.
"Воспитание начинается в первую очередь с себя. Поэтому нужно не бороться с тем, каким языком говорит молодежь, а следить за тем, как говорим мы сами", - заявил Гуров
.
Глава Росмолодежи подчеркнул, что русский язык - самый уникальный и богатый.
"Ни в одном другом языке мира нет такого разнообразия форм проявления своих мыслей и чувств, как в русском языке", - отметил Гуров.
При этом он признался, что поставил себе в этом году цель полностью отказаться от нецензурной лексики.