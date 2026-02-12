Рейтинг@Mail.ru
Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mat-2073833800.html
Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата
Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата - РИА Новости, 12.02.2026
Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в разговоре с РИА Новости призвал россиян следить за своей речью, а не бороться с нецензурной бранью в молодежной среде. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:11:00+03:00
2026-02-12T10:11:00+03:00
общество
григорий гуров
владимир пахомов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024237860_0:243:3115:1995_1920x0_80_0_0_086785b338c89a36ac2f07f83a5ebcc7.jpg
https://ria.ru/20260203/mat-2071947299.html
https://ria.ru/20260129/shkola-2070944360.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024237860_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_4c5ec84db16297933376d9f06ba700b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, григорий гуров, владимир пахомов, российская академия наук
Общество, Григорий Гуров, Владимир Пахомов, Российская академия наук
Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата

Гуров призвал россиян следить за своей речью, а не бороться с молодежью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГригорий Гуров на ПМЭФ-2025
Григорий Гуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Григорий Гуров на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в разговоре с РИА Новости призвал россиян следить за своей речью, а не бороться с нецензурной бранью в молодежной среде.
Ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов сообщил РИА Новости, что россияне стали чаще материться.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В РПЦ назвали мат песьим языком
3 февраля, 14:40
"Воспитание начинается в первую очередь с себя. Поэтому нужно не бороться с тем, каким языком говорит молодежь, а следить за тем, как говорим мы сами", - заявил Гуров.
Глава Росмолодежи подчеркнул, что русский язык - самый уникальный и богатый.
"Ни в одном другом языке мира нет такого разнообразия форм проявления своих мыслей и чувств, как в русском языке", - отметил Гуров.
При этом он признался, что поставил себе в этом году цель полностью отказаться от нецензурной лексики.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям
29 января, 11:50
 
ОбществоГригорий ГуровВладимир ПахомовРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала