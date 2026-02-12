Рейтинг@Mail.ru
В Елисейском дворце опровергли сообщения о визите Эпштейна в 2019 году
15:31 12.02.2026
В Елисейском дворце опровергли сообщения о визите Эпштейна в 2019 году
В Елисейском дворце опровергли сообщения о визите Эпштейна в 2019 году
2026
В Елисейском дворце опровергли сообщения о визите Эпштейна в 2019 году

Елисейский дворец опроверг информацию о визите Эпштейна в резиденцию Макрона

Елисейский дворец
Елисейский дворец. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Елисейский дворец опроверг информацию о том, что резиденцию французского президента в 2019 году посещал скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, пишет в четверг журнал Valeurs Actuelles.
Издание ранее обратило внимание на то, что в одном из документов по делу Эпштейна, опубликованных в январе минюстом США, скандально известный финансист утверждает в переписке с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном, что был в Елисейском дворце на праздновании 30-летия пирамиды Лувра. Это сообщение Эпштейна датируется 29 марта 2019 года.
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна
Вчера, 08:00
«
"Мы проверили, и в записях посещений Елисейского дворца (за март 2019 года – ред.) имя Джеффри Эпштейна не упоминается", – приводит издание текст ответа администрации французского лидера на запрос Valeurs Actuelles.
Никаких дополнительных подробностей сотрудники Елисейского дворца изданию не предоставили, говорится в публикации.
Имя нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз встречается в материалах по делу Эпштейна, включая личную переписку, выяснило РИА Новости. Сам французский лидер, комментируя публикацию минюстом США материалов по делу уличенного в педофилии финансиста, заявил 9 февраля, что система американского правосудия должна сделать свою работу в деле Эпштейна.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
