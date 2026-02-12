В Елисейском дворце опровергли сообщения о визите Эпштейна в 2019 году

Издание ранее обратило внимание на то, что в одном из документов по делу Эпштейна, опубликованных в январе минюстом США, скандально известный финансист утверждает в переписке с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном, что был в Елисейском дворце на праздновании 30-летия пирамиды Лувра. Это сообщение Эпштейна датируется 29 марта 2019 года.