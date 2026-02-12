Рейтинг@Mail.ru
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
08:39 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/legreyd-2073814806.html
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, ставший бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, извинился за сделанное после церемонии... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T08:39:00+03:00
2026-02-12T08:39:00+03:00
биатлон
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779042289_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_cd709b4a333b83efb2b68c5f7dbe5a17.jpg
https://ria.ru/20260212/sizeron-2073795564.html
https://ria.ru/20260211/olimpiada-skandaly-2073731417.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779042289_237:0:2646:1807_1920x0_80_0_0_980bcf369860c1a2e15fa999ba37076c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде

Биатлонист Легрейд извинился за неуместное заявление об измене на Олимпиаде

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтурла Холм Легрейд
Стурла Холм Легрейд - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, ставший бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, извинился за сделанное после церемонии награждения неуместное заявление об измене своей девушке.
Во вторник Легрейд занял третье место в индивидуальной гонке, победителем стал его соотечественник Йохан-Олав Ботн. После церемонии награждения Легрейд в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом. Позднее олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника за неуместное заявление.
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Абьюзер и защитница насильника? Кто выиграл Олимпиаду в танцах на льду
Вчера, 01:45
«
"Я глубоко сожалею, что поделился этой личной историей в день праздника для норвежского биатлона. Последнее время я не в себе и не могу ясно мыслить. Приношу свои извинения Йохану-Олаву, который заслужил всеобщего внимания после завоевания золотой медали. Также приношу извинения моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, у нее все хорошо. Я не могу это исправить, но сейчас я оставлю все это позади и сосредоточусь на Олимпийских играх. И не буду отвечать на дальнейшие вопросы по этому поводу", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление Легрейда.
Ранее бывшая девушка биатлониста отказалась прощать спортсмена, она сообщила об этом VG, пожелав остаться анонимной.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Измена норвежца, подстава русского, хамство Украины: кто скандалит на Играх
11 февраля, 18:03
 
БиатлонСтурла ЛегрейдЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала