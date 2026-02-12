Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде

«

"Я глубоко сожалею, что поделился этой личной историей в день праздника для норвежского биатлона. Последнее время я не в себе и не могу ясно мыслить. Приношу свои извинения Йохану-Олаву, который заслужил всеобщего внимания после завоевания золотой медали. Также приношу извинения моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, у нее все хорошо. Я не могу это исправить, но сейчас я оставлю все это позади и сосредоточусь на Олимпийских играх. И не буду отвечать на дальнейшие вопросы по этому поводу", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление Легрейда.