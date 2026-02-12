https://ria.ru/20260212/legreyd-2073814806.html
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, ставший бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, извинился за сделанное после церемонии... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T08:39:00+03:00
2026-02-12T08:39:00+03:00
2026-02-12T08:39:00+03:00
биатлон
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779042289_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_cd709b4a333b83efb2b68c5f7dbe5a17.jpg
https://ria.ru/20260212/sizeron-2073795564.html
https://ria.ru/20260211/olimpiada-skandaly-2073731417.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779042289_237:0:2646:1807_1920x0_80_0_0_980bcf369860c1a2e15fa999ba37076c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде
Биатлонист Легрейд извинился за неуместное заявление об измене на Олимпиаде
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, ставший бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии, извинился за сделанное после церемонии награждения неуместное заявление об измене своей девушке.
Во вторник Легрейд занял третье место в индивидуальной гонке, победителем стал его соотечественник Йохан-Олав Ботн. После церемонии награждения Легрейд в интервью NRK рассказал, что изменил своей девушке и сожалеет об этом. Позднее олимпийские чемпионы Йоханнес Бё и Тереза Йохауг раскритиковали соотечественника за неуместное заявление.
«
"Я глубоко сожалею, что поделился этой личной историей в день праздника для норвежского биатлона. Последнее время я не в себе и не могу ясно мыслить. Приношу свои извинения Йохану-Олаву, который заслужил всеобщего внимания после завоевания золотой медали. Также приношу извинения моей бывшей девушке, которая невольно оказалась в центре внимания СМИ. Надеюсь, у нее все хорошо. Я не могу это исправить, но сейчас я оставлю все это позади и сосредоточусь на Олимпийских играх. И не буду отвечать на дальнейшие вопросы по этому поводу", - цитирует Ассошиэйтед Пресс заявление Легрейда.
Ранее бывшая девушка биатлониста отказалась прощать спортсмена, она сообщила об этом VG, пожелав остаться анонимной.
Легрейду 28 лет. Бронза на Играх в Италии стала для него первой индивидуальной наградой Олимпиады. Ранее он завоевывал золотую медаль в эстафете на пекинской Олимпиаде 2022 года, также он является семикратным чемпионом мира.