17:38 12.02.2026
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА
Российский полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в московский футбольный клуб ЦСКА, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, данила козлов, краснодар, пфк цска, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Данила Козлов, Краснодар, ПФК ЦСКА, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА

Козлов подписал контракт с ЦСКА до июня 2029 года с опцией продления

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДанила Козлов
Данила Козлов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Данила Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в московский футбольный клуб ЦСКА, сообщается в Telegram-канале "красно-синих".
Соглашение 21-летнего полузащитника с "красно-синими" рассчитано до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Он будет выступать за столичный клуб под номером 18.
Козлов является воспитанником "Зенита". В январе 2024 года он перешел в калининградскую "Балтику" и спустя полгода стал игроком "Краснодара", в составе которого завоевал золото чемпионата России. В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе "быков" 19 матчей и забил пять мячей.
