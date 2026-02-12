https://ria.ru/20260212/kozlov-2073974114.html
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА
Российский полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в московский футбольный клуб ЦСКА, сообщается в Telegram-канале "красно-синих". РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T17:38:00+03:00
2026-02-12T17:38:00+03:00
2026-02-12T17:57:00+03:00
футбол
спорт
данила козлов
краснодар
пфк цска
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
2026
Козлов подписал контракт с ЦСКА до июня 2029 года с опцией продления