"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что хоккеисты сборной Финляндии явно недооценили соперников, что и привело к поражению от... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T15:02:00+03:00
2026-02-12T15:02:00+03:00
2026-02-12T15:52:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
владимир крикунов
2026
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026, владимир крикунов
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Владимир Крикунов
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде
Крикунов: финны недооценили словаков и были наказаны в матче ОИ
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что хоккеисты сборной Финляндии явно недооценили соперников, что и привело к поражению от команды Словакии в стартовом матче турнира на Олимпийских играх в Италии.
Победители Олимпиады-2022 финны в среду уступили словакам со счетом 1:4.
«
"Я смотрел эту игру. Финны в целом доминировали и чувствовали по себе, что они явно сильнее. А ребята из Словакии
бились на каждом метре площадки, яростно сражались, отбивали все, что можно, и старались проводить контратаки. И они наказали финнов, фраеров ведь наказывают. Поэтому те и проиграли", - сказал Крикунов
.
"Финны не настроились на игру, а по ходу матча перестроиться уже непросто. И редко кто может это сделать", - отметил собеседник агентства.