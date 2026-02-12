"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что хоккеисты сборной Финляндии явно недооценили соперников, что и привело к поражению от команды Словакии в стартовом матче турнира на Олимпийских играх в Италии.

"Финны не настроились на игру, а по ходу матча перестроиться уже непросто. И редко кто может это сделать", - отметил собеседник агентства.