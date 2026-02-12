Рейтинг@Mail.ru
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:02 12.02.2026 (обновлено: 15:52 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/khokkey-2073924431.html
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что хоккеисты сборной Финляндии явно недооценили соперников, что и привело к поражению от... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T15:02:00+03:00
2026-02-12T15:52:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
владимир крикунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88867/72/888677287_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_a62da718daa5bb0dd12244e14febb1e9.jpg
https://ria.ru/20260211/khokkey-2073774485.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88867/72/888677287_24:0:641:463_1920x0_80_0_0_3138c07b16ac9f316247d99d969937c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, владимир крикунов
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Владимир Крикунов
"Фраеров наказывают": Крикунов о сенсационном поражении финнов на Олимпиаде

Крикунов: финны недооценили словаков и были наказаны в матче ОИ

© Фото : официальный сайт ХК "Нефтехимик"Владимир Крикунов
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : официальный сайт ХК "Нефтехимик"
Владимир Крикунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что хоккеисты сборной Финляндии явно недооценили соперников, что и привело к поражению от команды Словакии в стартовом матче турнира на Олимпийских играх в Италии.
Победители Олимпиады-2022 финны в среду уступили словакам со счетом 1:4.
«
"Я смотрел эту игру. Финны в целом доминировали и чувствовали по себе, что они явно сильнее. А ребята из Словакии бились на каждом метре площадки, яростно сражались, отбивали все, что можно, и старались проводить контратаки. И они наказали финнов, фраеров ведь наказывают. Поэтому те и проиграли", - сказал Крикунов.
"Финны не настроились на игру, а по ходу матча перестроиться уже непросто. И редко кто может это сделать", - отметил собеседник агентства.
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Звезды КХЛ унизили олимпийских чемпионов! Громкий провал финнов на Играх
11 февраля, 21:55
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Владимир Крикунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала