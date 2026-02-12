Рейтинг@Mail.ru
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов - РИА Новости, 12.02.2026
17:02 12.02.2026
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов
Референдум по принятию новой конституции, по предварительным расчетам, обойдется Казахстану в 20,8 миллиарда тенге (42 миллиона долларов), сообщил член... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
https://ria.ru/20260209/kazahstan-2073246547.html
казахстан
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов

Бортник: референдум по новой конституции обойдется Казахстану в $42 млн

© РИА Новости / Ольга Головко
Автомобильное движение на проспекте Кабанбай Батыра в Астане
Автомобильное движение на проспекте Кабанбай Батыра в Астане - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на проспекте Кабанбай Батыра в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Референдум по принятию новой конституции, по предварительным расчетам, обойдется Казахстану в 20,8 миллиарда тенге (42 миллиона долларов), сообщил член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник.
Одиннадцатого февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.
"Предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 миллиарда тенге", - сказал Бортник.
Он добавил, что эти средства не предусмотрены в республиканском бюджете на 2026 год, поэтому они будут выделены из резерва правительства. По данным чиновника, 75% этой суммы пойдет на оплату работы членов участковых комиссий. Член комиссии сообщил, что в ближайшее время казахстанский кабмин определит точную цифру стоимости референдума.
Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке
9 февраля, 16:44
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
