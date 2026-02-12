https://ria.ru/20260212/kazakhstan-2073962522.html
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов
Референдум по принятию новой конституции, по предварительным расчетам, обойдется Казахстану в 20,8 миллиарда тенге (42 миллиона долларов), сообщил член... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:02:00+03:00
2026-02-12T17:02:00+03:00
2026-02-12T17:02:00+03:00
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062692933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cc568d114aa6222e1420472d6e7522b.jpg
https://ria.ru/20260209/kazahstan-2073246547.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062692933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7f736327dd14c5dea7bd48201817851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов
Бортник: референдум по новой конституции обойдется Казахстану в $42 млн
АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Референдум по принятию новой конституции, по предварительным расчетам, обойдется Казахстану в 20,8 миллиарда тенге (42 миллиона долларов), сообщил член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник.
Одиннадцатого февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.
"Предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 миллиарда тенге", - сказал Бортник.
Он добавил, что эти средства не предусмотрены в республиканском бюджете на 2026 год, поэтому они будут выделены из резерва правительства. По данным чиновника, 75% этой суммы пойдет на оплату работы членов участковых комиссий. Член комиссии сообщил, что в ближайшее время казахстанский кабмин определит точную цифру стоимости референдума.