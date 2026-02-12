Референдум по новой конституции обойдется Казахстану в 42 миллиона долларов

Он добавил, что эти средства не предусмотрены в республиканском бюджете на 2026 год, поэтому они будут выделены из резерва правительства. По данным чиновника, 75% этой суммы пойдет на оплату работы членов участковых комиссий. Член комиссии сообщил, что в ближайшее время казахстанский кабмин определит точную цифру стоимости референдума.