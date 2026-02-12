https://ria.ru/20260212/kazakhstan-2073815937.html
Появились подробности проекта новой конституции Казахстана
Появились подробности проекта новой конституции Казахстана - РИА Новости, 12.02.2026
Появились подробности проекта новой конституции Казахстана
Проект новой конституции Казахстана допускает досрочное освобождение президента по состоянию здоровья, говорится в тексте документа. РИА Новости, 12.02.2026
казахстан
Появились подробности проекта новой конституции Казахстана
Проект новой конституции Казахстана допускает отставку президента по здоровью
АЛМА-АТА, 12 фев - РИА Новости. Проект новой конституции Казахстана допускает досрочное освобождение президента по состоянию здоровья, говорится в тексте документа.
В четверг в госизданиях Казахстана
опубликовали проект основного закона страны. Днем ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев
подписал указ о проведении 15 марта референдума по новой конституции Казахстана.
"Президент республики Казахстан может быть досрочно освобожден от должности при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья", - следует из проекта.
В этом случае Курултай - новый однопалатный парламент - образует комиссию, состоящую из депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины.
"Решение о досрочном освобождении принимается на заседании Курултая большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов на основании заключения комиссии и заключения Конституционного суда о соблюдении установленных конституционных процедур", - сказано в проекте.