Появились подробности проекта новой конституции Казахстана

АЛМА-АТА, 12 фев - РИА Новости. Проект новой конституции Казахстана допускает досрочное освобождение президента по состоянию здоровья, говорится в тексте документа.

В четверг в госизданиях Казахстана опубликовали проект основного закона страны. Днем ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта референдума по новой конституции Казахстана.

"Президент республики Казахстан может быть досрочно освобожден от должности при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья", - следует из проекта.

В этом случае Курултай - новый однопалатный парламент - образует комиссию, состоящую из депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины.