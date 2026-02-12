https://ria.ru/20260212/karelija-2074014312.html
В Карелии нашли тело мужчины, пропавшего на лыжной прогулке
В Карелии нашли тело мужчины, пропавшего на лыжной прогулке
Спасатели обнаружили тело мужчины, который во время лыжной прогулки провалился под лед на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской... РИА Новости, 12.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины, который во время лыжной прогулки провалился под лед на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Мужчина ушел на лыжную прогулку на лед Ладожского озера
от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Карелии
. Информация о пропаже мужчины поступила в четверг дежурной смене поисково-спасательного отряда города Приозерск
(Ленинградская область
). Сообщается, что спасатели провели поиски в Лахденпохском районе Карелии.
"При проведении поисковых работ, спасатели обнаружили полынью, в которую провалился лыжник. В результате происшествия мужчина погиб", - говорится в сообщении.
Спасатели доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.
Спасатели напомнили о том, что от от соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит жизнь и здоровье граждан.