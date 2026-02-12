В Карелии нашли тело мужчины, пропавшего на лыжной прогулке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости . Спасатели обнаружили тело мужчины, который во время лыжной прогулки провалился под лед на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

"При проведении поисковых работ, спасатели обнаружили полынью, в которую провалился лыжник. В результате происшествия мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о том, что от от соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит жизнь и здоровье граждан.