В Карелии нашли тело мужчины, пропавшего на лыжной прогулке
19:43 12.02.2026
В Карелии нашли тело мужчины, пропавшего на лыжной прогулке
происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, лахденпохский район
Происшествия, Ладожское озеро, Ленинградская область, Лахденпохский район
В Карелии нашли тело мужчины, пропавшего на лыжной прогулке

Спасатели обнаружили тело мужчины, который провалился под лед на Ладожском озер

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины, который во время лыжной прогулки провалился под лед на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
Мужчина ушел на лыжную прогулку на лед Ладожского озера от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Карелии. Информация о пропаже мужчины поступила в четверг дежурной смене поисково-спасательного отряда города Приозерск (Ленинградская область). Сообщается, что спасатели провели поиски в Лахденпохском районе Карелии.
"При проведении поисковых работ, спасатели обнаружили полынью, в которую провалился лыжник. В результате происшествия мужчина погиб", - говорится в сообщении.
Спасатели доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.
Спасатели напомнили о том, что от от соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит жизнь и здоровье граждан.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед, есть погибшие
11 октября 2025, 10:58
 
ПроисшествияЛадожское озероЛенинградская областьЛахденпохский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
