В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) станут востребованы профессии математика, программиста, физика, конструктора систем вооружений, биотехнолога и генного инженера, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"В первую очередь это математики, программисты, физики, конструкторы, особенно автономных и полуавтономных систем вооружений, инженеры, специалисты по кибербезопасности и другие технические специалисты по управлению автоматизированными системами и так далее. При этом существенно возрастет востребованность профессионалов по биотехнологиям, генной инженерии, регенеративной медицине", - сказала Ромашкина, отвечая на вопрос агентства о наиболее востребованных профессиях будущего в связи с развитием технологий ИИ.

Эксперт также обратила внимание на то, что сейчас уже появляются новые профессии: промпт-инженеры, архитекторы ИИ-систем, этические консультанты по ИИ, разработчики систем машинного обучения, а также специалисты по квантовым вычислениям.

"Их время уже пришло, и, думаю, эта тенденция будет развиваться ускоренными темпами", - подытожила сотрудник ИМЭМО.