В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии
02:50 12.02.2026
В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии
В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии
технологии, российская академия наук
Технологии, Российская академия наук
ИМЭМО РАН: на фоне развития ИИ будет востребована профессия программита

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) станут востребованы профессии математика, программиста, физика, конструктора систем вооружений, биотехнолога и генного инженера, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"В первую очередь это математики, программисты, физики, конструкторы, особенно автономных и полуавтономных систем вооружений, инженеры, специалисты по кибербезопасности и другие технические специалисты по управлению автоматизированными системами и так далее. При этом существенно возрастет востребованность профессионалов по биотехнологиям, генной инженерии, регенеративной медицине", - сказала Ромашкина, отвечая на вопрос агентства о наиболее востребованных профессиях будущего в связи с развитием технологий ИИ.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ
Вчера, 03:04
Эксперт также обратила внимание на то, что сейчас уже появляются новые профессии: промпт-инженеры, архитекторы ИИ-систем, этические консультанты по ИИ, разработчики систем машинного обучения, а также специалисты по квантовым вычислениям.
"Их время уже пришло, и, думаю, эта тенденция будет развиваться ускоренными темпами", - подытожила сотрудник ИМЭМО.
Давая прогноз о будущем "сокращенных" из-за ИИ работников, Ромашкина сообщила, что для преодоления этой проблемы нужны государственные программы, которые бы мотивировали людей осваивать востребованные в технологическую эпоху профессии: кому-то, вероятно, будет полезно выбрать более актуальную рабочую специальность, а кому-то пройти дополнительное обучение по цифровым технологиям.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Менять чиновников на ИИ пока рано, считает Греф
Вчера, 14:56
 
Технологии
Российская академия наук
 
 
