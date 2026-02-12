Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности

В заявлении отмечается, что приговор Гуцул по уголовному делу и отстранение от исполнения полномочий являются политически мотивированными.

Она обратила внимание и на ситуацию с выборами в законодательный орган автономии. "Выборы в законодательный орган искусственно затягиваются через судебные механизмы. Всё это - элементы одного сценария, направленного на ослабление автономии и её институтов", -говорится в обращении.