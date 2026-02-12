Рейтинг@Mail.ru
Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/gutsul-2073945670.html
Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности
Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности - РИА Новости, 12.02.2026
Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности
Власти Молдавии продолжают оказывать сильное политическое давление на Гагаузскую автономию, лишая ее жителей права определять свое будущее, заявила в четверг... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:06:00+03:00
2026-02-12T16:06:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
дмитрий константинов
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:98:721:504_1920x0_80_0_0_fdbe7853df056e03b73619b6f9ada35a.jpg
https://ria.ru/20260128/eks-premer-2070761685.html
https://ria.ru/20260211/moldavija-2073726051.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:46:721:587_1920x0_80_0_0_019067b700dee351c6d87a7229cd430e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Майя Санду
Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности

Гуцул: Молдавия пытается лишить Гагаузию права определять свое будущее

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Власти Молдавии продолжают оказывать сильное политическое давление на Гагаузскую автономию, лишая ее жителей права определять свое будущее, заявила в четверг глава региона Евгения Гуцул.
"Сегодня Гагаузия переживает один из самых сложных периодов за всю историю существования нашей автономии. Мы сталкиваемся с беспрецедентным политическим давлением, попытками подорвать работу законно избранных органов власти и лишить народ Гагаузии права самостоятельно определять свое будущее", – говорится в послании Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию
28 января, 13:48
В заявлении отмечается, что приговор Гуцул по уголовному делу и отстранение от исполнения полномочий являются политически мотивированными.
"По абсолютно надуманным и политически мотивированным обвинениям я, законно избранная руководитель, была осуждена и фактически лишена возможности исполнять мандат, доверенный мне народом. Под уголовным преследованием оказался и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, вынужденный под давлением уйти с этой должности", – подчеркнула Гуцул.
Она обратила внимание и на ситуацию с выборами в законодательный орган автономии. "Выборы в законодательный орган искусственно затягиваются через судебные механизмы. Всё это - элементы одного сценария, направленного на ослабление автономии и её институтов", -говорится в обращении.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Политика лояльности Западу дорого обошлась Молдавии, считает экс-депутат
11 февраля, 17:51
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала