Гуцул обвинила Кишинев в попытке лишить Гагаузию самостоятельности

КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Власти Молдавии продолжают оказывать сильное политическое давление на Гагаузскую автономию, лишая ее жителей права определять свое будущее, заявила в четверг глава региона Евгения Гуцул.
"Сегодня Гагаузия переживает один из самых сложных периодов за всю историю существования нашей автономии. Мы сталкиваемся с беспрецедентным политическим давлением, попытками подорвать работу законно избранных органов власти и лишить народ Гагаузии права самостоятельно определять свое будущее", – говорится в послании Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Тарлев рассказал, как в Молдавии пытаются ликвидировать Гагаузию
28 января, 13:48
В заявлении отмечается, что приговор Гуцул по уголовному делу и отстранение от исполнения полномочий являются политически мотивированными.
"По абсолютно надуманным и политически мотивированным обвинениям я, законно избранная руководитель, была осуждена и фактически лишена возможности исполнять мандат, доверенный мне народом. Под уголовным преследованием оказался и председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, вынужденный под давлением уйти с этой должности", – подчеркнула Гуцул.
Она обратила внимание и на ситуацию с выборами в законодательный орган автономии. "Выборы в законодательный орган искусственно затягиваются через судебные механизмы. Всё это - элементы одного сценария, направленного на ослабление автономии и её институтов", -говорится в обращении.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.